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"Путин все отключит". В Швеции забили тревогу из-за необычной проблемы - РИА Новости, 14.10.2023
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03:01 14.10.2023 (обновлено: 10:29 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/nalichnye-1902699416.html
"Путин все отключит". В Швеции забили тревогу из-за необычной проблемы
"Путин все отключит". В Швеции забили тревогу из-за необычной проблемы - РИА Новости, 14.10.2023
"Путин все отключит". В Швеции забили тревогу из-за необычной проблемы
Отказ Швеции от наличных денег якобы приведет к угрозе национальной безопасности, заявил в беседе с Telegraph бывший президент Интерпола Бьерн Эрикссон. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T03:01
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Отказ Швеции от наличных денег якобы приведет к угрозе национальной безопасности, заявил в беседе с Telegraph бывший президент Интерпола Бьерн Эрикссон. &quot;Люди начали сознавать, что Владимиру Путину ничего не стоит взять и все отключить&quot;, — предположил Эрикссон.По его словам, упор на цифровые платежи приведет к рискам в случае масштабной кибератаки на страну или отключения электроэнергии.Кроме того, отказ от банкнот может усилить угрозу образования преступных ячеек нового плана, считает эксперт.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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швеция, москва, европа, владимир путин, интерпол
Швеция, Москва, Европа, Владимир Путин, Интерпол
"Путин все отключит". В Швеции забили тревогу из-за необычной проблемы

Экс-глава Интерпола назвал отказ Швеции от наличных опасным из-за России

© iStock.com / Alexander ShapovalovКоролевский дворец в Стокгольме
Королевский дворец в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© iStock.com / Alexander Shapovalov
Королевский дворец в Стокгольме . Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Отказ Швеции от наличных денег якобы приведет к угрозе национальной безопасности, заявил в беседе с Telegraph бывший президент Интерпола Бьерн Эрикссон.
«

"Люди начали сознавать, что Владимиру Путину ничего не стоит взять и все отключить", — предположил Эрикссон.

По его словам, упор на цифровые платежи приведет к рискам в случае масштабной кибератаки на страну или отключения электроэнергии.
Кроме того, отказ от банкнот может усилить угрозу образования преступных ячеек нового плана, считает эксперт.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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