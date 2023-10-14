https://ria.ru/20231014/nalichnye-1902699416.html
"Путин все отключит". В Швеции забили тревогу из-за необычной проблемы
"Путин все отключит". В Швеции забили тревогу из-за необычной проблемы - РИА Новости, 14.10.2023
"Путин все отключит". В Швеции забили тревогу из-за необычной проблемы
Отказ Швеции от наличных денег якобы приведет к угрозе национальной безопасности, заявил в беседе с Telegraph бывший президент Интерпола Бьерн Эрикссон. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T03:01
2023-10-14T03:01
2023-10-14T10:29
швеция
москва
европа
владимир путин
интерпол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848938422_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_25f4dcd7e3df3a5e17bf32d003270fc1.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Отказ Швеции от наличных денег якобы приведет к угрозе национальной безопасности, заявил в беседе с Telegraph бывший президент Интерпола Бьерн Эрикссон. "Люди начали сознавать, что Владимиру Путину ничего не стоит взять и все отключить", — предположил Эрикссон.По его словам, упор на цифровые платежи приведет к рискам в случае масштабной кибератаки на страну или отключения электроэнергии.Кроме того, отказ от банкнот может усилить угрозу образования преступных ячеек нового плана, считает эксперт.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20231003/proschet-1900203157.html
швеция
москва
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848938422_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_34bb13f0f79938741b22c62b60b38102.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швеция, москва, европа, владимир путин, интерпол
Швеция, Москва, Европа, Владимир Путин, Интерпол
"Путин все отключит". В Швеции забили тревогу из-за необычной проблемы
Экс-глава Интерпола назвал отказ Швеции от наличных опасным из-за России