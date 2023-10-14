https://ria.ru/20231014/nalichnye-1902699416.html

"Путин все отключит". В Швеции забили тревогу из-за необычной проблемы

"Путин все отключит". В Швеции забили тревогу из-за необычной проблемы - РИА Новости, 14.10.2023

"Путин все отключит". В Швеции забили тревогу из-за необычной проблемы

Отказ Швеции от наличных денег якобы приведет к угрозе национальной безопасности, заявил в беседе с Telegraph бывший президент Интерпола Бьерн Эрикссон. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T03:01

2023-10-14T03:01

2023-10-14T10:29

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европа

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интерпол

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Отказ Швеции от наличных денег якобы приведет к угрозе национальной безопасности, заявил в беседе с Telegraph бывший президент Интерпола Бьерн Эрикссон. "Люди начали сознавать, что Владимиру Путину ничего не стоит взять и все отключить", — предположил Эрикссон.По его словам, упор на цифровые платежи приведет к рискам в случае масштабной кибератаки на страну или отключения электроэнергии.Кроме того, отказ от банкнот может усилить угрозу образования преступных ячеек нового плана, считает эксперт.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231003/proschet-1900203157.html

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швеция, москва, европа, владимир путин, интерпол