В США ужаснулись из-за "мясорубки", в которую попали ВСУ
Modern Diplomacy: западные политики загнали ВСУ в мясорубку из-за жажды власти
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Западные политики загнали украинцев в мясорубку из-за жажды власти, заявил обозреватель Modern Diplomacy Рич Бердан.
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"Украинцы должны впасть в ярость из-за того, что их народ систематически сокращают, одновременно используя и загоняя в мясорубку", — возмутился он.
Как отметил журналист, Запад не сможет добиться успеха в конфликте на Украине. Провалы ВСУ и неспособность прорвать российскую линию обороны подтверждают это, добавил он.
"Становится все более очевидным, что выходки мировых лидеров принесли череду вреда и огромного ущерба, поскольку они стремятся удовлетворить свой потерявший границы ум <…> и жажду власти", — написал Бердан.
В конце статьи он предположил, что дальнейшая поддержка Киева со стороны Запада приведет к "полному уничтожению Украины".
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.