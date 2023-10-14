https://ria.ru/20231014/myasorubka-1902697410.html

В США ужаснулись из-за "мясорубки", в которую попали ВСУ

В США ужаснулись из-за "мясорубки", в которую попали ВСУ - РИА Новости, 14.10.2023

В США ужаснулись из-за "мясорубки", в которую попали ВСУ

Западные политики загнали украинцев в мясорубку из-за жажды власти, заявил обозреватель Modern Diplomacy Рич Бердан. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T02:12

2023-10-14T02:12

2023-10-14T02:12

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Западные политики загнали украинцев в мясорубку из-за жажды власти, заявил обозреватель Modern Diplomacy Рич Бердан."Украинцы должны впасть в ярость из-за того, что их народ систематически сокращают, одновременно используя и загоняя в мясорубку", — возмутился он.Как отметил журналист, Запад не сможет добиться успеха в конфликте на Украине. Провалы ВСУ и неспособность прорвать российскую линию обороны подтверждают это, добавил он."Становится все более очевидным, что выходки мировых лидеров принесли череду вреда и огромного ущерба, поскольку они стремятся удовлетворить свой потерявший границы ум <…> и жажду власти", — написал Бердан.В конце статьи он предположил, что дальнейшая поддержка Киева со стороны Запада приведет к "полному уничтожению Украины".ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

https://ria.ru/20231014/opasnost-1902693066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша