https://ria.ru/20231014/most-1902737275.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили - РИА Новости, 14.10.2023
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T12:15
2023-10-14T12:15
2023-10-14T12:17
общество
республика крым
крымский мост
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе. О приостановке движения инфоцентр информировал в субботу в 11.23 мск. Причины не уточнялись. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в 12.07 мск.
https://ria.ru/20231008/most-1901253480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, республика крым, крымский мост
Общество, Республика Крым, Крымский мост
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после приостановки