https://ria.ru/20231014/most-1902737275.html

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили - РИА Новости, 14.10.2023

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T12:15

2023-10-14T12:15

2023-10-14T12:17

общество

республика крым

крымский мост

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе. О приостановке движения инфоцентр информировал в субботу в 11.23 мск. Причины не уточнялись. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в 12.07 мск.

https://ria.ru/20231008/most-1901253480.html

республика крым

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Ольга Фомченкова

общество, республика крым, крымский мост