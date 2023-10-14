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В Москве промыли дороги в ходе подготовки к зиме - РИА Новости, 14.10.2023
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14:38 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/moskva-1902760117.html
В Москве промыли дороги в ходе подготовки к зиме
В Москве промыли дороги в ходе подготовки к зиме - РИА Новости, 14.10.2023
В Москве промыли дороги в ходе подготовки к зиме
Специалисты городского хозяйства провели промывку дорог и тротуаров в Москве в рамках подготовки к зиме, сообщил в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T14:38
2023-10-14T14:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства провели промывку дорог и тротуаров в Москве в рамках подготовки к зиме, сообщил в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. &quot;Традиционно осенью и весной проводим промывки дорог со специальным шампунем, который помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в субботу тщательно промыли концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории&quot;, – сказал Бирюков.В сообщении отмечается, что в недоступных для техники местах работы выполнили вручную комплексные бригады коммунальных служб. Моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. После промывки с шампунем специалисты провели обычную мойку водой.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве промыли дороги в ходе подготовки к зиме

Бирюков: специалисты промыли дороги в Москве в рамках подготовки к зиме

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПромывка дорог с шампунем в Москве
Промывка дорог с шампунем в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Промывка дорог с шампунем в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства провели промывку дорог и тротуаров в Москве в рамках подготовки к зиме, сообщил в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«

"Традиционно осенью и весной проводим промывки дорог со специальным шампунем, который помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в субботу тщательно промыли концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", – сказал Бирюков.

В сообщении отмечается, что в недоступных для техники местах работы выполнили вручную комплексные бригады коммунальных служб. Моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. После промывки с шампунем специалисты провели обычную мойку водой.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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