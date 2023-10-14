https://ria.ru/20231014/moldavia-1902816839.html

Оппозиция в Молдавии рассказала о методах давления властей перед выборами

Оппозиция в Молдавии рассказала о методах давления властей перед выборами - РИА Новости, 14.10.2023

Оппозиция в Молдавии рассказала о методах давления властей перед выборами

Методы давления правящей партии "Действие и солидарность" в предвыборной гонке отталкивают избирателей, и итоги местных выборов станут печальными для нынешней... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T20:28

2023-10-14T20:28

2023-10-14T21:48

в мире

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 14 окт — РИА Новости. Методы давления правящей партии "Действие и солидарность" в предвыборной гонке отталкивают избирателей, и итоги местных выборов станут печальными для нынешней власти, заявил вице-спикер парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча в эфире TVC 21. "Эти выборы происходят через подкуп госденьгами, через структуры, подчиненные ЦИК, через давление через соответствующие органы на людей. Тем не менее в регионах у людей пошла волна против таких действий власти. <…> Любые попытки повлиять на эти выборы приведут власти к печальным последствиям", — заявил собеседник телеканала.Политик предположил, что избиратели будут голосовать против правящей партии, неформальный лидер которой — президент страны Майя Санду."Абсолютно уверен, что местные выборы — первый важнейший шаг к тем изменениям, которые хотят люди, а также в том, что местные власти будут очень заинтересованы как можно в более скорой организации парламентских и президентских выборов. Когда люди будут массово голосовать и наблюдать за ходом выборов, ни одна власть не сможет на это повлиять. Выбор за людьми", — подчеркнул Батрынча.Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями. Обострение ситуации началось летом, когда Конституционный суд постановил признать оппозиционную партию "Шор" неконституционной. Депутаты ПДС внесли поправку в избирательный кодекс, которая лишает членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. Конституционный суд в сентябре приостановил действие этой поправки и признал запрет парламента незаконным.В противовес этому решению Комиссия по чрезвычайным ситуациям в начале октября установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, признанным неконституционными. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство, а Санду своим указом их одобрила.При этом ЦИК Молдавии сообщил, что проект заключения на внесение изменений в избирательный кодекс, запрещающих баллотироваться на выборах представителям признанной неконституционной партии, не одобрили, поскольку он не набрал большинства голосов. Тем не менее ЦИК составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах. На этом фоне в стране начались аресты оппозиционных лидеров под предлогом якобы совершенных ими финансовых преступлений.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

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молдавия

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в мире, молдавия, майя санду