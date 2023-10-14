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ООН выдворит из ДР Конго миротворцев, подозреваемых в насилии - РИА Новости, 14.10.2023
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15:05 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/mirotvortsy-1902766423.html
ООН выдворит из ДР Конго миротворцев, подозреваемых в насилии
ООН выдворит из ДР Конго миротворцев, подозреваемых в насилии - РИА Новости, 14.10.2023
ООН выдворит из ДР Конго миротворцев, подозреваемых в насилии
ООН приняла решение выдворить девять миротворцев из контингента миссии по стабилизации в ДР Конго (МООНСДРК), которые подозреваются в совершении сексуальных... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T15:05
2023-10-14T15:05
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ООН приняла решение выдворить девять миротворцев из контингента миссии по стабилизации в ДР Конго (МООНСДРК), которые подозреваются в совершении сексуальных преступлений и насилии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление организации. В четверг агентство Франс Пресс сообщало со ссылкой на внутренние документы миссии, что руководство миссии ООН арестовало восемь южноафриканских миротворцев по подозрению в совершении сексуальных преступлений и насилии. "ООН приняла решение немедленно выслать миротворцев и старшего офицера южноафриканской армии в связи с серьезностью выдвинутых против них обвинений", - говорится в сообщении. Согласно данным ООН, которые приводит агентство, девять миротворцев "вступили в интимные отношения после наступления комендантского часа" в барах, где работают проститутки. Солдаты также напали на сотрудников миротворческой миссии и военной полиции, которые пытались их арестовать. Правительство ДР Конго с декабря призывает к "ускоренному" выводу сил ООН, обвиняя их в том, что за 25 лет своего присутствия они не смогли положить конец насилию со стороны вооруженных группировок, отмечает агентство.
https://ria.ru/20230506/oon-1870209271.html
https://ria.ru/20220731/mirotvortsy-1806272471.html
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в мире, оон, демократическая республика конго
В мире, ООН, Демократическая Республика Конго
ООН выдворит из ДР Конго миротворцев, подозреваемых в насилии

ООН выдворит из ДР Конго миротворцев, подозреваемых в сексуальных преступлениях

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ООН приняла решение выдворить девять миротворцев из контингента миссии по стабилизации в ДР Конго (МООНСДРК), которые подозреваются в совершении сексуальных преступлений и насилии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление организации.
В четверг агентство Франс Пресс сообщало со ссылкой на внутренние документы миссии, что руководство миссии ООН арестовало восемь южноафриканских миротворцев по подозрению в совершении сексуальных преступлений и насилии.
Миротворцы ООН - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
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6 мая, 18:19
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"ООН приняла решение немедленно выслать миротворцев и старшего офицера южноафриканской армии в связи с серьезностью выдвинутых против них обвинений", - говорится в сообщении.
Согласно данным ООН, которые приводит агентство, девять миротворцев "вступили в интимные отношения после наступления комендантского часа" в барах, где работают проститутки. Солдаты также напали на сотрудников миротворческой миссии и военной полиции, которые пытались их арестовать.
Правительство ДР Конго с декабря призывает к "ускоренному" выводу сил ООН, обвиняя их в том, что за 25 лет своего присутствия они не смогли положить конец насилию со стороны вооруженных группировок, отмечает агентство.
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