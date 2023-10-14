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В ЕС указали на риски нелегальной миграции из-за конфликта в Израиле - РИА Новости, 14.10.2023
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22:47 14.10.2023 (обновлено: 22:48 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/migratsiya-1902832467.html
В ЕС указали на риски нелегальной миграции из-за конфликта в Израиле
В ЕС указали на риски нелегальной миграции из-за конфликта в Израиле - РИА Новости, 14.10.2023
В ЕС указали на риски нелегальной миграции из-за конфликта в Израиле
Глава Евросовета Шарль Мишель полагает, что нынешнее обострение конфликта на Ближнем Востоке может привести к новым потокам нелегальных мигрантов в Европу. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T22:47
2023-10-14T22:48
в мире
израиль
ближний восток
шарль мишель
евросоюз
евросовет
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель полагает, что нынешнее обострение конфликта на Ближнем Востоке может привести к новым потокам нелегальных мигрантов в Европу. В результате эскалации палестино-израильского конфликта десятки тысяч гражданских лиц лишились своего жилья или были вынуждены покинуть дома на фоне возможной сухопутной операции израильских военных в Газе. "Существует серьезный риск миграции, перемещения значительного потока населения в соседние страны, на территории которых уже находится большое число беженцев. Если не заняться поиском решений, то возникнет опасность миграционных волн в Европу", - написал Мишель в приглашении главам государств и правительств Евросоюза на совещание по Ближнему Востоку в режиме видеоконференции. Текст приглашения был опубликован на сайте Евросовета. Ожидается, что совещание состоится 17 октября. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html
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в мире, израиль, ближний восток, шарль мишель, евросоюз, евросовет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, хамас
В мире, Израиль, Ближний Восток, Шарль Мишель, Евросоюз, Евросовет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Хамас
В ЕС указали на риски нелегальной миграции из-за конфликта в Израиле

Евросовет заявил о рисках нелегальной миграции в ЕС из-за конфликта в Израиле

© AP Photo / Hatem AliПалестинцы стоят у здания, разрушенного в результате израильского авиаудара, в Рафахе, сектор Газа
Палестинцы стоят у здания, разрушенного в результате израильского авиаудара, в Рафахе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Палестинцы стоят у здания, разрушенного в результате израильского авиаудара, в Рафахе, сектор Газа
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель полагает, что нынешнее обострение конфликта на Ближнем Востоке может привести к новым потокам нелегальных мигрантов в Европу.
В результате эскалации палестино-израильского конфликта десятки тысяч гражданских лиц лишились своего жилья или были вынуждены покинуть дома на фоне возможной сухопутной операции израильских военных в Газе.
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"Существует серьезный риск миграции, перемещения значительного потока населения в соседние страны, на территории которых уже находится большое число беженцев. Если не заняться поиском решений, то возникнет опасность миграционных волн в Европу", - написал Мишель в приглашении главам государств и правительств Евросоюза на совещание по Ближнему Востоку в режиме видеоконференции. Текст приглашения был опубликован на сайте Евросовета.
Ожидается, что совещание состоится 17 октября.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильБлижний ВостокШарль МишельЕвросоюзЕвросоветОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияХамас
 
 
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