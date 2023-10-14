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В Сочи из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 50 человек - РИА Новости, 14.10.2023
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12:00 14.10.2023 (обновлено: 12:31 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/mchs-1902735315.html
В Сочи из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 50 человек
В Сочи из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 50 человек - РИА Новости, 14.10.2023
В Сочи из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 50 человек
Возгорание произошло в многоквартирном доме в Сочи утром в субботу, пожар уже потушен, из дома эвакуировали 50 человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T12:00
2023-10-14T12:31
происшествия
сочи
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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СОЧИ, 14 окт - РИА Новости. Возгорание произошло в многоквартирном доме в Сочи утром в субботу, пожар уже потушен, из дома эвакуировали 50 человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.ЧП произошло в субботу на улице Центральной, первые подразделения отправились на место происшествия в 10.18 мск."В 10.25 по прибытию первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание в пятиэтажном здании на площади 50 квадратных метров. В 10.50 локализация пожара на площади 50 квадратных метров. В 11.00 ликвидация открытого горения", - сказали в краевом МЧС. Позднее в ведомстве отметили, что пожар ликвидирован в 11.08.Отмечается, что из дома эвакуированы 50 человек, пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 14 спасателей, 16 единиц техники.
https://ria.ru/20231013/pozhar-1902419618.html
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происшествия, сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В Сочи из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 50 человек

МЧС: в Сочи произошел пожар в пятиэтажке, эвакуированы 50 человек

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 14 окт - РИА Новости. Возгорание произошло в многоквартирном доме в Сочи утром в субботу, пожар уже потушен, из дома эвакуировали 50 человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
ЧП произошло в субботу на улице Центральной, первые подразделения отправились на место происшествия в 10.18 мск.
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"В 10.25 по прибытию первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание в пятиэтажном здании на площади 50 квадратных метров. В 10.50 локализация пожара на площади 50 квадратных метров. В 11.00 ликвидация открытого горения", - сказали в краевом МЧС. Позднее в ведомстве отметили, что пожар ликвидирован в 11.08.
Отмечается, что из дома эвакуированы 50 человек, пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 14 спасателей, 16 единиц техники.
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ПроисшествияСочиКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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