https://ria.ru/20231014/mchs-1902735315.html

В Сочи из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 50 человек

В Сочи из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 50 человек - РИА Новости, 14.10.2023

В Сочи из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 50 человек

Возгорание произошло в многоквартирном доме в Сочи утром в субботу, пожар уже потушен, из дома эвакуировали 50 человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T12:00

2023-10-14T12:00

2023-10-14T12:31

происшествия

сочи

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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СОЧИ, 14 окт - РИА Новости. Возгорание произошло в многоквартирном доме в Сочи утром в субботу, пожар уже потушен, из дома эвакуировали 50 человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.ЧП произошло в субботу на улице Центральной, первые подразделения отправились на место происшествия в 10.18 мск."В 10.25 по прибытию первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание в пятиэтажном здании на площади 50 квадратных метров. В 10.50 локализация пожара на площади 50 квадратных метров. В 11.00 ликвидация открытого горения", - сказали в краевом МЧС. Позднее в ведомстве отметили, что пожар ликвидирован в 11.08.Отмечается, что из дома эвакуированы 50 человек, пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 14 спасателей, 16 единиц техники.

https://ria.ru/20231013/pozhar-1902419618.html

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сочи

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество