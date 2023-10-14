https://ria.ru/20231014/livan-1902767206.html

Ливан подаст жалобу в ООН из-за гибели журналиста от израильского удара

Ливан подаст жалобу в ООН из-за гибели журналиста от израильского удара - РИА Новости, 14.10.2023

Ливан подаст жалобу в ООН из-за гибели журналиста от израильского удара

Министерство иностранных дел Ливана поручило представительству страны при ООН в Нью-Йорке подать жалобу в Совет Безопасности ООН из-за гибели при израильском... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T15:09

2023-10-14T15:09

2023-10-14T15:09

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ливан

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

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ДОХА, 14 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ливана поручило представительству страны при ООН в Нью-Йорке подать жалобу в Совет Безопасности ООН из-за гибели при израильском ударе ливанского журналиста Иссама Абдаллы, работавшего на агентство Рейтер, и ранения журналистов агентства AFP и телеканала Al Jazeera, информирует ливанский телеканал LBC со ссылкой на заявление МИД. Ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщал в пятницу, что сотрудник агентства Рейтер Исам Абдалла погиб на юге Ливана в результате израильского удара по автомобилю с журналистами. Агентство подтвердило его гибель. Телеканал Al Jazeera сообщил, что в результате обстрела еще трое журналистов пострадали, включая двух сотрудников телеканала. "Это нападение представляет собой отвратительное преступление против свободы выражения мнений, журналистики, прав человека и международного гуманитарного права, поскольку жестокое убийство невинных журналистов, которые стремились донести правду и защитить ее с помощью объективов своих камер и ручек, документируя неоднократные израильские агрессии в Южном Ливане", - говорится в заявлении. Как отметили в ливанском МИД, жалоба включает "перечень израильских провокаций и агрессивных действий за последнюю неделю и связанных с этим потерь людей и имущества, а также продолжающихся нарушений суверенитета Ливана и резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, исполнению которой полностью привержен Ливан". МИД Ливана возложил на Израиль ответственность за эскалацию ситуации и предупредил, что "неспособность обуздать действия Израиля подожжет весь регион, поставит под угрозу глобальный мир и безопасность, а также интересы мира в целом". Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, ливан, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон