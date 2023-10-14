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Экс-канцлер Германии рассказал, как можно закончить конфликт на Украине - РИА Новости, 14.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:16 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/konflikt-1902778700.html
Экс-канцлер Германии рассказал, как можно закончить конфликт на Украине
Экс-канцлер Германии рассказал, как можно закончить конфликт на Украине - РИА Новости, 14.10.2023
Экс-канцлер Германии рассказал, как можно закончить конфликт на Украине
Бвыший немецкий канцлер Герхард Шрёдер видит возможность урегулировать конфликт на Украине путём дипломатии под предводительством Франции и Германии, а не с... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T16:16
2023-10-14T16:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
герхард шредер
владимир путин
нато
олаф шольц
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БЕРЛИН, 14 окт - РИА Новости. Бвыший немецкий канцлер Герхард Шрёдер видит возможность урегулировать конфликт на Украине путём дипломатии под предводительством Франции и Германии, а не с помощью военных поставок Киеву. Об этом он заявил в интервью Süddeutsche Zeitung.По словам Шрёдера, украинский конфликт может быть прекращён "на уровне действующих лидеров правительств и государств". Однако экс-канцлера "огорчает", что Париж и Берлин в лице Олафа Шольца и Эммануэля Макрона не достигли никаких подвижек в этом направлении. Бывший канцлер также подчеркнул, что не верит в то, что поставки всё большего количества оружия на Украину могут закончить этот конфликт, особенно на фоне эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Он напомнил, что в марте 2022 года на мирных переговорах в Стамбуле продвигал ряд инициатив, включая нейтральность Украины и отказ от вступления в НАТО в перспективе. Экс-канцлер подчеркнул, что продолжает дружить с президентом РФ Владимиром Путиным, хотя и не поддерживает начало СВО на Украине. Ранее Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Германия должна гордиться такими людьми, как Шрёдер, так как он думает о своем народе и его интересах. Шрёдера резко критикуют в Германии после начала российской специальной военной операции на Украине за сохранение контактов с Россией. Его уже лишили части привилегий, положенных экс-канцлеру, и даже пытались исключить из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), что, впрочем, не увенчалось успехом.
https://ria.ru/20231012/konflikt-1902327406.html
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в мире, украина, германия, герхард шредер, владимир путин, нато, олаф шольц, эммануэль макрон, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Герхард Шредер, Владимир Путин, НАТО, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Франция
Экс-канцлер Германии рассказал, как можно закончить конфликт на Украине

Шредер: закончить конфликт на Украине может дипломатия, а не поставки оружия ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 окт - РИА Новости. Бвыший немецкий канцлер Герхард Шрёдер видит возможность урегулировать конфликт на Украине путём дипломатии под предводительством Франции и Германии, а не с помощью военных поставок Киеву. Об этом он заявил в интервью Süddeutsche Zeitung.
По словам Шрёдера, украинский конфликт может быть прекращён "на уровне действующих лидеров правительств и государств". Однако экс-канцлера "огорчает", что Париж и Берлин в лице Олафа Шольца и Эммануэля Макрона не достигли никаких подвижек в этом направлении.
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Бывший канцлер также подчеркнул, что не верит в то, что поставки всё большего количества оружия на Украину могут закончить этот конфликт, особенно на фоне эскалации обстановки на Ближнем Востоке.
Он напомнил, что в марте 2022 года на мирных переговорах в Стамбуле продвигал ряд инициатив, включая нейтральность Украины и отказ от вступления в НАТО в перспективе. Экс-канцлер подчеркнул, что продолжает дружить с президентом РФ Владимиром Путиным, хотя и не поддерживает начало СВО на Украине.
Ранее Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Германия должна гордиться такими людьми, как Шрёдер, так как он думает о своем народе и его интересах.
Шрёдера резко критикуют в Германии после начала российской специальной военной операции на Украине за сохранение контактов с Россией. Его уже лишили части привилегий, положенных экс-канцлеру, и даже пытались исключить из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), что, впрочем, не увенчалось успехом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияГерхард ШредерВладимир ПутинНАТООлаф ШольцЭммануэль МакронФранция
 
 
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