https://ria.ru/20231014/konflikt-1902778700.html

Экс-канцлер Германии рассказал, как можно закончить конфликт на Украине

Экс-канцлер Германии рассказал, как можно закончить конфликт на Украине - РИА Новости, 14.10.2023

Экс-канцлер Германии рассказал, как можно закончить конфликт на Украине

Бвыший немецкий канцлер Герхард Шрёдер видит возможность урегулировать конфликт на Украине путём дипломатии под предводительством Франции и Германии, а не с... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T16:16

2023-10-14T16:16

2023-10-14T16:16

специальная военная операция на украине

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БЕРЛИН, 14 окт - РИА Новости. Бвыший немецкий канцлер Герхард Шрёдер видит возможность урегулировать конфликт на Украине путём дипломатии под предводительством Франции и Германии, а не с помощью военных поставок Киеву. Об этом он заявил в интервью Süddeutsche Zeitung.По словам Шрёдера, украинский конфликт может быть прекращён "на уровне действующих лидеров правительств и государств". Однако экс-канцлера "огорчает", что Париж и Берлин в лице Олафа Шольца и Эммануэля Макрона не достигли никаких подвижек в этом направлении. Бывший канцлер также подчеркнул, что не верит в то, что поставки всё большего количества оружия на Украину могут закончить этот конфликт, особенно на фоне эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Он напомнил, что в марте 2022 года на мирных переговорах в Стамбуле продвигал ряд инициатив, включая нейтральность Украины и отказ от вступления в НАТО в перспективе. Экс-канцлер подчеркнул, что продолжает дружить с президентом РФ Владимиром Путиным, хотя и не поддерживает начало СВО на Украине. Ранее Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Германия должна гордиться такими людьми, как Шрёдер, так как он думает о своем народе и его интересах. Шрёдера резко критикуют в Германии после начала российской специальной военной операции на Украине за сохранение контактов с Россией. Его уже лишили части привилегий, положенных экс-канцлеру, и даже пытались исключить из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), что, впрочем, не увенчалось успехом.

https://ria.ru/20231012/konflikt-1902327406.html

https://ria.ru/20231012/antonov-1902157519.html

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в мире, украина, германия, герхард шредер, владимир путин, нато, олаф шольц, эммануэль макрон, франция