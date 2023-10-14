https://ria.ru/20231014/konflikt-1902773661.html

Эксперт рассказал, чем грозит эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Эксперт рассказал, чем грозит эскалация конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.10.2023

Эксперт рассказал, чем грозит эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Некоторые сценарии эскалации конфликта на Ближнем Востоке грозят ростом мировых цен на нефть в четыре раза, то есть примерно до 400 долларов за баррель сорта... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T15:51

2023-10-14T15:51

2023-10-14T15:51

экономика

ближний восток

brent

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

цены на нефть

израиль

сектор газа

палестина

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Некоторые сценарии эскалации конфликта на Ближнем Востоке грозят ростом мировых цен на нефть в четыре раза, то есть примерно до 400 долларов за баррель сорта Brent, заявил РИА Новости управляющий директор компании ООО "Русэнергопроект" Максим Канищев. "В 1973 году, в похожей ситуации, в ходе войны Израиля с Сирией и Египтом, все арабские страны-производители нефти, в том числе Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ, ввели эмбарго на поставку нефти странам, поддержавшим Израиль, в том числе США, Великобритании и Канаде. Результатам этого стал четырехкратный рост стоимости нефти и крупнейший энергетический кризис", - сказал эксперт. "Если аппроксимировать эту ситуацию на текущий день, при таком сценарии арабские санкции для США и Европы придут к тому, что цена в 400 долларов за баррель будет считаться привлекательной. Безусловно, это разрушит полностью экономику и США, и ЕС", - добавил Канищев. По его словам, ни у США, ни у Евросоюза нет источников для замещения такого выпадающего объема, а американские стратегические запасы нефти на минимальной отметке. Эксперт уверен, что в ситуации эмбарго производство, транспорт в западных странах просто остановятся. "Невозможно прогнозировать, насколько этот сценарий реален, но сами ожидания уже толкают цены на нефть вверх, и чем дольше будет длиться конфликт, тем сильнее будет это влияние", - резюмировал он.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

https://ria.ru/20231012/konflikt-1902190308.html

ближний восток

израиль

сектор газа

палестина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, ближний восток, brent, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, цены на нефть, израиль, сектор газа, палестина