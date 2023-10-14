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Эксперт рассказал, чем грозит эскалация конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.10.2023
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15:51 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/konflikt-1902773661.html
Эксперт рассказал, чем грозит эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Эксперт рассказал, чем грозит эскалация конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.10.2023
Эксперт рассказал, чем грозит эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Некоторые сценарии эскалации конфликта на Ближнем Востоке грозят ростом мировых цен на нефть в четыре раза, то есть примерно до 400 долларов за баррель сорта... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T15:51
2023-10-14T15:51
экономика
ближний восток
brent
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
цены на нефть
израиль
сектор газа
палестина
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Некоторые сценарии эскалации конфликта на Ближнем Востоке грозят ростом мировых цен на нефть в четыре раза, то есть примерно до 400 долларов за баррель сорта Brent, заявил РИА Новости управляющий директор компании ООО "Русэнергопроект" Максим Канищев. "В 1973 году, в похожей ситуации, в ходе войны Израиля с Сирией и Египтом, все арабские страны-производители нефти, в том числе Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ, ввели эмбарго на поставку нефти странам, поддержавшим Израиль, в том числе США, Великобритании и Канаде. Результатам этого стал четырехкратный рост стоимости нефти и крупнейший энергетический кризис", - сказал эксперт. "Если аппроксимировать эту ситуацию на текущий день, при таком сценарии арабские санкции для США и Европы придут к тому, что цена в 400 долларов за баррель будет считаться привлекательной. Безусловно, это разрушит полностью экономику и США, и ЕС", - добавил Канищев. По его словам, ни у США, ни у Евросоюза нет источников для замещения такого выпадающего объема, а американские стратегические запасы нефти на минимальной отметке. Эксперт уверен, что в ситуации эмбарго производство, транспорт в западных странах просто остановятся. "Невозможно прогнозировать, насколько этот сценарий реален, но сами ожидания уже толкают цены на нефть вверх, и чем дольше будет длиться конфликт, тем сильнее будет это влияние", - резюмировал он.
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
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ближний восток
израиль
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экономика, ближний восток, brent, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, цены на нефть, израиль, сектор газа, палестина
Экономика, Ближний Восток, Brent, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Цены на нефть, Израиль, Сектор Газа, Палестина
Эксперт рассказал, чем грозит эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Канищев: эскалация конфликта на Ближнем Востоке грозит нефтью по $400 за баррель

© AP Photo / Oded BaliltyИзраильтяне среди развалин здания после попадания в него ракеты, выпущенной из сектора Газа
Израильтяне среди развалин здания после попадания в него ракеты, выпущенной из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Израильтяне среди развалин здания после попадания в него ракеты, выпущенной из сектора Газа
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Некоторые сценарии эскалации конфликта на Ближнем Востоке грозят ростом мировых цен на нефть в четыре раза, то есть примерно до 400 долларов за баррель сорта Brent, заявил РИА Новости управляющий директор компании ООО "Русэнергопроект" Максим Канищев.
«
"В 1973 году, в похожей ситуации, в ходе войны Израиля с Сирией и Египтом, все арабские страны-производители нефти, в том числе Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ, ввели эмбарго на поставку нефти странам, поддержавшим Израиль, в том числе США, Великобритании и Канаде. Результатам этого стал четырехкратный рост стоимости нефти и крупнейший энергетический кризис", - сказал эксперт.
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"Если аппроксимировать эту ситуацию на текущий день, при таком сценарии арабские санкции для США и Европы придут к тому, что цена в 400 долларов за баррель будет считаться привлекательной. Безусловно, это разрушит полностью экономику и США, и ЕС", - добавил Канищев.
По его словам, ни у США, ни у Евросоюза нет источников для замещения такого выпадающего объема, а американские стратегические запасы нефти на минимальной отметке. Эксперт уверен, что в ситуации эмбарго производство, транспорт в западных странах просто остановятся.
"Невозможно прогнозировать, насколько этот сценарий реален, но сами ожидания уже толкают цены на нефть вверх, и чем дольше будет длиться конфликт, тем сильнее будет это влияние", - резюмировал он.
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ЭкономикаБлижний ВостокBrentОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЦены на нефтьИзраильСектор ГазаПалестина
 
 
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