https://ria.ru/20231014/klyuchi-1902737850.html

Глава Химок вручил 12 детям-сиротам ключи от квартир

Глава Химок вручил 12 детям-сиротам ключи от квартир - РИА Новости, 14.10.2023

Глава Химок вручил 12 детям-сиротам ключи от квартир

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вручил 12 детям, оставшимся без попечения родителей, ключи от обустроенных квартир, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T12:18

2023-10-14T12:18

2023-10-14T12:18

химки

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вручил 12 детям, оставшимся без попечения родителей, ключи от обустроенных квартир, сообщает пресс-служба администрации округа. Он поздравил ребят и опекунов с новым этапом в жизни и отметил, что за шесть лет реализации государственной программы "Жилище" в округе более 90 детей-сирот получили квартиры. "Собственное жилье – новый жизненный этап и крепкий фундамент под ногами. Дорогие ребята! Мы желаем вам успеха и счастья. Мы верим в вас и знаем, что вы сможете достичь больших высот. Никогда не сдавайтесь и всегда помните, что вы не одни, и вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку", - отметил Волошин, слова которого привели в пресс-службе. Администрация Химок провела во всех 12 квартирах современный и качественный ремонт, установила мебель, Wi-Fi-роутеры, а также кухню и бытовую технику, включая телевизор и холодильник, говорится в сообщении. Глава округа добавил, что до конца года еще четверо химчан, оставшиеся без попечения родителей, получат ключи от квартир. В них также проведут ремонт и закупят необходимую бытовую утварь. К поздравлениям присоединились председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, а также химкинский городской прокурор Денис Андреев. "Дорогие ребята! Ваше 18-летие вы начинаете с хороших событий - с приобретения комфортного и удобного жилья. Желаю, чтобы вы достигли больших высот, чтобы на вашем жизненном пути всё складывалось хорошо. Без всяких сомнений, при любых сложностях вы можете обращаться к нам за помощью. Мы приложим все усилия, чтобы решить ваши вопросы", - цитирует пресс-служба Андреева. С 2023 года за счет бюджета Московской области дети-сироты могут выбрать вместо квартиры сертификат на приобретение благоустроенного жилья или погасить ипотечный кредит. В Химках в этом году этим правом уже воспользовался один ребенок, уточнили в пресс-службе. Там напомнили, что всего за восемь лет при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Химках обеспечили жильем 93 ребенка без попечения родителей, 979 многодетных семей получили земельные участки и еще 646 семьям помогли улучшить жилищные условия.

https://ria.ru/20230929/reyting-1899438356.html

химки

московская область (подмосковье)

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химки, московская область (подмосковье), андрей воробьев