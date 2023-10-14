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На поставках оружия Киеву наживаются преступные синдикаты, заявили в МИД
На поставках оружия Киеву наживаются преступные синдикаты, заявили в МИД - РИА Новости, 14.10.2023
На поставках оружия Киеву наживаются преступные синдикаты, заявили в МИД
На оружие, поставляемом киевскому режиму Западом, наживаются не только украинские чиновники и криминальные структуры, но и транснациональные преступные... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T14:06
2023-10-14T14:06
2023-10-14T14:20
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. На оружие, поставляемом киевскому режиму Западом, наживаются не только украинские чиновники и криминальные структуры, но и транснациональные преступные синдикаты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."На этом наживаются не только украинские чиновники и криминальные структуры, но и транснациональные преступные синдикаты и, естественно, власть предержащие в Вашингтоне и других столицах стран "коллективного Запада", одержимые антироссийскими настроениями", - подчеркнула официальный представитель МИД.Она также назвала спекуляциями попытки обвинить Россию в причастности к снабжению ХАМАС боеприпасами.
https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html
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россия, украина, киев, в мире, вашингтон (штат), мария захарова, хамас
Россия, Украина, Киев, В мире, Вашингтон (штат), Мария Захарова, Хамас
На поставках оружия Киеву наживаются преступные синдикаты, заявили в МИД
Захарова: на поставках оружия Киеву наживаются чиновники и преступные синдикаты