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Израиль заявил о нейтрализации группы, пытавшейся проникнуть из Ливана - РИА Новости, 14.10.2023
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09:03 14.10.2023 (обновлено: 09:34 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/izrail-1902712907.html
Израиль заявил о нейтрализации группы, пытавшейся проникнуть из Ливана
Израиль заявил о нейтрализации группы, пытавшейся проникнуть из Ливана - РИА Новости, 14.10.2023
Израиль заявил о нейтрализации группы, пытавшейся проникнуть из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о нейтрализации группы, пытавшейся проникнуть на территорию страны из Ливана. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T09:03
2023-10-14T09:34
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
ливан
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владимир путин
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о нейтрализации группы, пытавшейся проникнуть на территорию страны из Ливана."Некоторое время назад солдаты ЦАХАЛ выявили террористическую ячейку, которая попыталась проникнуть на территорию Израиля из Ливана. Беспилотник ЦАХАЛ атаковал террористическую ячейку и уничтожил нескольких террористов", — говорится в публикации.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число погибших мирных жителей с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. ЦАХАЛ заявлял, что ХАМАС удерживает в Газе более 120 мирных израильтян в качестве заложников.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. Как подчеркнул президент Владимир Путин, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231014/izrail-1902712736.html
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, ливан, россия, владимир путин, хамас, оон
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Ливан, Россия, Владимир Путин, Хамас, ООН
Израиль заявил о нейтрализации группы, пытавшейся проникнуть из Ливана

Армия Израиля заявила о нейтрализации группы, пытавшейся проникнуть из Ливана

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о нейтрализации группы, пытавшейся проникнуть на территорию страны из Ливана.
"Некоторое время назад солдаты ЦАХАЛ выявили террористическую ячейку, которая попыталась проникнуть на территорию Израиля из Ливана. Беспилотник ЦАХАЛ атаковал террористическую ячейку и уничтожил нескольких террористов", — говорится в публикации.
Израильские БТР направляются к границе сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Армия Израиля заявила о ликвидации бойцов элитного подразделения ХАМАС
09:02
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число погибших мирных жителей с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. ЦАХАЛ заявлял, что ХАМАС удерживает в Газе более 120 мирных израильтян в качестве заложников.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но основано было только израильское.

Москва призвала стороны прекратить боевые действия. Как подчеркнул президент Владимир Путин, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
08:00
 
ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреЛиванРоссияВладимир ПутинХамасООН
 
 
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