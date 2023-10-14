https://ria.ru/20231014/izrail-1902712085.html

Армия Израиля дала жителям Газы шесть часов на эвакуацию

Армия Израиля дала жителям Газы шесть часов на эвакуацию - РИА Новости, 14.10.2023

Армия Израиля дала жителям Газы шесть часов на эвакуацию

У населения Газы есть еще шесть часов, чтобы беспрепятственно попасть на юг сектора, следует из поста на арабском языке, который спикер израильской армии Авихай РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T08:53

2023-10-14T08:53

2023-10-14T11:44

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902732962_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce302e3207cfe2cceace7ed09f760e95.jpg

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. У населения Газы есть еще шесть часов, чтобы беспрепятственно попасть на юг сектора, следует из поста на арабском языке, который спикер израильской армии Авихай Адраи опубликовал в соцсети X."Призываем жителей Газы <…> покинуть город Газа и направиться на юг для вашей безопасности. Извещаем, что Армия обороны Израиля позволит перемещаться по указанным улицам без каких-либо неприятностей с 10:00 до 16:00. Используйте это время, чтобы попасть на юг", — написал он.Адраи добавил к посту карту, на которой указаны улицы Салах ад-Дина и аль-Бахр. По его словам, людям приморских районов позволят попасть в этот район.Кроме того, спикер призвал жителей Газы не верить лидерам ХАМАС, которые, по его утверждению, "уже позаботились о себе".Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Израиль предписал населению и сотрудникам ООН на севере сектора Газа переместиться в его южную часть в течение суток. Это касается примерно 1,1 миллиона человек. ООН призвала отменить этот приказ, поскольку он "будет иметь разрушительные гуманитарные последствия". Назначенные движением ХАМАС власти этой части палестинских территорий, а также правительство Палестины на Западном берегу отвергли требование Израиля.Спецдокладчик ООН по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц Паула Гавирия Бетанкур назвала ультиматум Израиля преступлением против человечности и нарушением международного гуманитарного права. Российский постпред Василий Небензя отметил, что требование эвакуировать более миллиона человек за 24 часа и собрать их фактически в гетто неприемлемо и может привести к необратимым катастрофическим последствиям.Конфликт между Израилем и ХАМАСУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

израиль

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа