https://ria.ru/20231014/izolyatsiya-1902728780.html

Постпред в Вене опроверг слова Запада об изоляции России

Постпред в Вене опроверг слова Запада об изоляции России - РИА Новости, 14.10.2023

Постпред в Вене опроверг слова Запада об изоляции России

Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов опроверг данные Запада об изоляции России на международных площадках. Об этом он написал в РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T11:04

2023-10-14T11:04

2023-10-14T11:04

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михаил ульянов

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ВЕНА, 14 окт - РИА Новости. Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов опроверг данные Запада об изоляции России на международных площадках. Об этом он написал в Telegram-канале.В минувшую среду президент РФ Владимир Путин заявил, что попытки Запада изолировать Россию провалились, так как Москва борется за создание многополярного мира, и российскую позицию многие разделяют. "Как представитель России при 20 международных организациях, расположенных в Вене, я могу твердо утверждать, что заявления западной пропаганды о том, что Россия якобы изолирована, абсолютно неверны. На самом деле Россия не изолирована, во многих сферах Россия играет ведущую роль", - написал Ульянов. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20231013/ispug-1902410053.html

https://ria.ru/20230915/rossiya-1896585369.html

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в мире, россия, вена, михаил ульянов