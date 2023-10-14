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При эскалации палестино-израильского конфликта погибли 16 россиян - РИА Новости, 14.10.2023
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14:23 14.10.2023 (обновлено: 15:26 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/israel-1902757355.html
При эскалации палестино-израильского конфликта погибли 16 россиян
При эскалации палестино-израильского конфликта погибли 16 россиян - РИА Новости, 14.10.2023
При эскалации палестино-израильского конфликта погибли 16 россиян
За время обострения конфликта на Ближнем Востоке погибли 16 россиян со вторым гражданством, сообщили РИА Новости в посольстве России в Израиле. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T14:23
2023-10-14T15:26
в мире
израиль
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. За время обострения конфликта на Ближнем Востоке погибли 16 россиян со вторым гражданством, сообщили РИА Новости в посольстве России в Израиле.&quot;С прискорбием сообщаем, что, согласно данным израильской стороны, по состоянию на 13:00 14 октября число погибших граждан Российской Федерации, имевших также гражданство Израиля, возросло до 16 человек&quot;, — заявили в дипмиссии.Дипломаты уточнили, что восемь россиян числятся пропавшими без вести. Кроме того, как минимум один человек, имеющий также гражданство Израиля, числится в списке заложников ХАМАС в секторе Газа.Сейчас консульский отдел посольства и представители МВД России в Израиле проверяют полученную информацию.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
https://ria.ru/20231014/mid-1902754952.html
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в мире, израиль, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В мире, Израиль, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хамас, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
При эскалации палестино-израильского конфликта погибли 16 россиян

Число погибших после атаки ХАМАС россиян выросло до 16, восемь пропали без вести

© AP Photo / Tsafrir AbayovПоврежденные автомобили в городе Ашкелон на юге Израиля
Поврежденные автомобили в городе Ашкелон на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Поврежденные автомобили в городе Ашкелон на юге Израиля
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. За время обострения конфликта на Ближнем Востоке погибли 16 россиян со вторым гражданством, сообщили РИА Новости в посольстве России в Израиле.
«

"С прискорбием сообщаем, что, согласно данным израильской стороны, по состоянию на 13:00 14 октября число погибших граждан Российской Федерации, имевших также гражданство Израиля, возросло до 16 человек", — заявили в дипмиссии.

Дипломаты уточнили, что восемь россиян числятся пропавшими без вести. Кроме того, как минимум один человек, имеющий также гражданство Израиля, числится в списке заложников ХАМАС в секторе Газа.
Сейчас консульский отдел посольства и представители МВД России в Израиле проверяют полученную информацию.
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14:06

Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Вчера, 14:16
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и в течение десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

 
В миреИзраильРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХамасМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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