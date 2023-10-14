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В Минпромторге заявили о новом инструментарии по приоритету госзакупок - РИА Новости, 14.10.2023
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07:29 14.10.2023 (обновлено: 07:48 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/goszakupki-1902707502.html
В Минпромторге заявили о новом инструментарии по приоритету госзакупок
В Минпромторге заявили о новом инструментарии по приоритету госзакупок - РИА Новости, 14.10.2023
В Минпромторге заявили о новом инструментарии по приоритету госзакупок
В России сформировали необходимый инструментарий по приоритету закупок отечественной продукции, а также поддержки российских товаропроизводителей, говорится в... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T07:29
2023-10-14T07:48
экономика
россия
султан хамзаев
кирилл лысогорский
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В России сформировали необходимый инструментарий по приоритету закупок отечественной продукции, а также поддержки российских товаропроизводителей, говорится в ответе Минпромторга депутату Госдумы Султану Хамзаеву, поступившем в распоряжение РИА Новости.Ранее Хамзаев заявил агентству, что чиновникам нужно использовать только отечественную канцелярию."В настоящее время сформирован необходимый инструментарий для приоритизации закупок отечественной продукции в рамках № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, а также, поддержки российских товаропроизводителей", — написал заместитель министра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский в ответе парламентарию. Отмечается, что одна из мер поддержки товаропроизводителей заключается в реализации механизма "национального режима", дающего преимущества в госзакупках производителям и импортерам, которые произвели свои товары, работы и услуги на территории России. Кроме того, подчеркивается в документе, в соответствии с подзаконными актами действуют запрет и ограничения на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для осуществления государственных и муниципальных нужд.Для подтверждения информации о происхождении товаров используется реестр на платформе государственной информационной системы промышленности. Как указано в ответе ведомства, сейчас в таком перечне числятся свыше 500 организаций мебельной и целлюлозно-бумажной промышленности.
https://ria.ru/20230913/trebovaniya-1896018643.html
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экономика, россия, султан хамзаев, кирилл лысогорский, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Султан Хамзаев, Кирилл Лысогорский, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В Минпромторге заявили о новом инструментарии по приоритету госзакупок

Минпромторг сформировал инструментарий по приоритету госзакупок продукции России

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стенд Минпромторга России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В России сформировали необходимый инструментарий по приоритету закупок отечественной продукции, а также поддержки российских товаропроизводителей, говорится в ответе Минпромторга депутату Госдумы Султану Хамзаеву, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Ранее Хамзаев заявил агентству, что чиновникам нужно использовать только отечественную канцелярию.
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"В настоящее время сформирован необходимый инструментарий для приоритизации закупок отечественной продукции в рамках № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, а также, поддержки российских товаропроизводителей", — написал заместитель министра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский в ответе парламентарию.
Отмечается, что одна из мер поддержки товаропроизводителей заключается в реализации механизма "национального режима", дающего преимущества в госзакупках производителям и импортерам, которые произвели свои товары, работы и услуги на территории России.
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Кроме того, подчеркивается в документе, в соответствии с подзаконными актами действуют запрет и ограничения на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для осуществления государственных и муниципальных нужд.
Для подтверждения информации о происхождении товаров используется реестр на платформе государственной информационной системы промышленности. Как указано в ответе ведомства, сейчас в таком перечне числятся свыше 500 организаций мебельной и целлюлозно-бумажной промышленности.
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ЭкономикаРоссияСултан ХамзаевКирилл ЛысогорскийМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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