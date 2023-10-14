https://ria.ru/20231014/ggaza-1902749520.html

В Газе заявили об ударе ЦАХАЛ по палестинцам во время эвакуации

В Газе заявили об ударе ЦАХАЛ по палестинцам во время эвакуации - РИА Новости, 14.10.2023

В Газе заявили об ударе ЦАХАЛ по палестинцам во время эвакуации

Пресс-служба правительства сектора Газа, связанного с палестинским движением ХАМАС, сообщила, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по автоколоннам... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T13:37

2023-10-14T13:37

2023-10-14T13:45

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пресс-служба правительства сектора Газа, связанного с палестинским движением ХАМАС, сообщила, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по автоколоннам жителей Газы, пытавшихся по требованию Израиля перебраться в южную часть анклава, в результате обстрела 70 человек погибли, более 200 получили ранения. "Новое массовое убийство, совершенное оккупантами (Израилем - ред.) в отношении трех автоколонн жителей... которые пытались добраться до южной части Газы по требованию оккупационной армии (ЦАХАЛ - ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы. Согласно заявлению, в результате обстрела погибли 70 человек, в основном дети и женщины, более 200 человек получили ранения. В пятницу официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил РИА Новости, что Израиль предписал населению и сотрудникам ООН на севере сектора Газа переместиться в его южную часть в течение 24 часов. Организация призвала отменить такое предписание, указав, что перемещение 1,1 миллиона человек будет иметь разрушительные гуманитарные последствия. Назначенные движением ХАМАС власти этой части палестинских территорий, а также правительство Палестины на Западном берегу отвергли требование Израиля, назвав его "второй накбой" (исходом - ред.) после первого насильственного переселения палестинцев своих земель в 1948 году. В субботу армия Израиля сообщила, что жители сектора Газа смогут беспрепятственно попасть на юг сектора в течение еще шести часов - с 10.00 до 16.00 (совпадает с мск). Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/khamas-1902745480.html

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