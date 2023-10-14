https://ria.ru/20231014/gaza-1902774902.html

Ватикан выразил скорбь из-за событий в Газе

Ватикан выразил скорбь из-за событий в Газе - РИА Новости, 14.10.2023

Ватикан выразил скорбь из-за событий в Газе

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин провел в субботу телефонный разговор с палестинским премьер-министром Мухаммедом Штайе, в ходе... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T15:56

2023-10-14T15:56

2023-10-14T15:56

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ВАТИКАН, 14 окт - РИА Новости. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин провел в субботу телефонный разговор с палестинским премьер-министром Мухаммедом Штайе, в ходе которого выразил скорбь в связи с событиями, происходящими сейчас в секторе Газа, сообщил госсекретариат Святого престола. Паролин подчеркнул, что "гражданские лица, больницы и места отправления культа не должны быть вовлечены в конфликт", указывается в сообщении. Стало также известно, что в пятницу вечером папа Римский Франциск сумел дозвониться до католического прихода Газы и во время разговора интересовался положением детей и всех христиан и мусульман, которым оказывают помощь католические монахини. Понтифик заверил, что делает все, что в его силах в сложившейся ситуации, рассказал католическому телеканалу Tv2000 приходской священник Габриэль Романелли. В пятницу госсекретарь Паролин в интервью ватиканским СМИ заявил, что Святой престол готов к посредничеству в целях освобождения израильских заложников и защиты жизней невинных людей в секторе Газа, отметив, что предпринимаются попытки "поговорить с инстанциями, каналы которых уже открыты". При этом кардинал указал, что любое посредничество, направленное на прекращение конфликта, должно учитывать целый ряд важных вопросов, в частности, связанных с израильскими поселениями и проблемой Иерусалима. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/priyuty-1902774188.html

https://ria.ru/20231014/konflikt-1902773661.html

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