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Нехватка воды в Газе затронула более двух миллионов жителей, заявили в ООН - РИА Новости, 14.10.2023
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13:53 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/gaza-1902751674.html
Нехватка воды в Газе затронула более двух миллионов жителей, заявили в ООН
Нехватка воды в Газе затронула более двух миллионов жителей, заявили в ООН - РИА Новости, 14.10.2023
Нехватка воды в Газе затронула более двух миллионов жителей, заявили в ООН
Нехватка воды в Газе стала вопросом жизни и смерти для более чем двух миллионов жителей анклава, необходимо срочно доставить топливо на эту территорию,... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T13:53
2023-10-14T13:53
в мире
оон
бапор
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ЖЕНЕВА, 14 окт – РИА Новости. Нехватка воды в Газе стала вопросом жизни и смерти для более чем двух миллионов жителей анклава, необходимо срочно доставить топливо на эту территорию, говорится в пресс-релизе Агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). "По всему сектору Газа более двух миллионов человек находятся в опасности из-за нехватки воды. Это стало вопросом жизни и смерти. Это необходимо; топливо должно быть доставлено в Газу немедленно, чтобы обеспечить водой два миллиона человек", - приводятся в документе слова генерального комиссара БАПОР Филиппа Лаццарини. Организация уточняет, что в секторе Газа заканчивается чистая вода после того, как водопроводная станция и общественные водопроводные сети перестали работать. Люди вынуждены пользоваться грязной водой из колодцев, что увеличивает риск заболеваний, передаваемых через воду. "Нам нужно срочно доставить топливо в Газу. Топливо - это единственный способ обеспечить людей безопасной питьевой водой. Если этого не сделать, люди начнут умирать от сильного обезвоживания, в том числе маленькие дети, пожилые люди и женщины. Вода теперь - последний оставшийся спасательный круг. Я призываю немедленно снять блокаду с гуманитарной помощи", - добавил Лаццарини. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231014/katastrofa-1902725972.html
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
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в мире, оон, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, ООН, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Нехватка воды в Газе затронула более двух миллионов жителей, заявили в ООН

БАПОР: более двух млн человек находятся в опасности из-за нехватки воды в Газе

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в результате израильских авиаударов в Газе
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 14 окт – РИА Новости. Нехватка воды в Газе стала вопросом жизни и смерти для более чем двух миллионов жителей анклава, необходимо срочно доставить топливо на эту территорию, говорится в пресс-релизе Агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
«
"По всему сектору Газа более двух миллионов человек находятся в опасности из-за нехватки воды. Это стало вопросом жизни и смерти. Это необходимо; топливо должно быть доставлено в Газу немедленно, чтобы обеспечить водой два миллиона человек", - приводятся в документе слова генерального комиссара БАПОР Филиппа Лаццарини.
Последствия израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
В ЮНИСЕФ предрекли гуманитарную катастрофу из-за перемещения населения Газы
10:44
Организация уточняет, что в секторе Газа заканчивается чистая вода после того, как водопроводная станция и общественные водопроводные сети перестали работать. Люди вынуждены пользоваться грязной водой из колодцев, что увеличивает риск заболеваний, передаваемых через воду.
«
"Нам нужно срочно доставить топливо в Газу. Топливо - это единственный способ обеспечить людей безопасной питьевой водой. Если этого не сделать, люди начнут умирать от сильного обезвоживания, в том числе маленькие дети, пожилые люди и женщины. Вода теперь - последний оставшийся спасательный круг. Я призываю немедленно снять блокаду с гуманитарной помощи", - добавил Лаццарини.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
Вчера, 08:00
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреООНБАПОРОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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