https://ria.ru/20231014/gaza-1902731223.html

В секторе Газа бомбардировками разрушило более 1300 зданий, сообщили в ООН

В секторе Газа бомбардировками разрушило более 1300 зданий, сообщили в ООН - РИА Новости, 14.10.2023

В секторе Газа бомбардировками разрушило более 1300 зданий, сообщили в ООН

Более 1300 жилых и нежилых зданий с более чем 5,5 тысячи единиц жилья были разрушены в результате израильских бомбардировок сектора Газа с 7 октября, говорится... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T11:26

2023-10-14T11:26

2023-10-14T11:26

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

восточный иерусалим

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ЖЕНЕВА, 14 окт - РИА Новости. Более 1300 жилых и нежилых зданий с более чем 5,5 тысячи единиц жилья были разрушены в результате израильских бомбардировок сектора Газа с 7 октября, говорится в пресс-релизе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ). "По данным Министерства общественных работ Газы, было разрушено 1324 жилых и нежилых здания c 5540 единицами жилья. Еще 3743 единицы жилья были повреждены безвозвратно и стали непригодными для проживания", - сказано в документе. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, восточный иерусалим