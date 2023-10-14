https://ria.ru/20231014/gaza-1902722472.html

КПП на границе Египта и сектора Газа может вновь открыться в субботу

КПП на границе Египта и сектора Газа может вновь открыться в субботу - РИА Новости, 14.10.2023

КПП на границе Египта и сектора Газа может вновь открыться в субботу

КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа, вероятно, будет открыт в субботу для эвакуации жителей Газы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на попавшее в его... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T10:20

2023-10-14T10:20

2023-10-14T19:20

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа, вероятно, будет открыт в субботу для эвакуации жителей Газы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо Госдепартамента США. "Система кризисного управления консульскими делами Госдепартамента США сообщила..., что в субботу контрольно-пропускной пункт "Рафах" может быть открыт", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечают источники телеканала, представители госдепартамента активно обсуждают с израильскими и египетскими коллегами создание коридора для безопасного выхода жителей Газы. "Мы работаем с нашими израильскими и египетскими партнерами над созданием безопасного гуманитарного коридора как для жителей Газы, пытающихся спастись от этой войны, так и для обеспечения того, чтобы гуманитарная помощь дошла до нуждающихся на территории", - приводит телеканал слова американских чиновников. В четверг МИД Египта заявил, что КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа "открыт для работы и не закрывался, однако не функционирует в привычном режиме из-за ущерба в результате израильских ударов по палестинской стороне погранперехода". Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/izrail-1902712907.html

https://ria.ru/20231014/narushenie-1902714129.html

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в мире, израиль, египет, сша, владимир путин, хамас, государственный департамент сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году