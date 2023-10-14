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Во Франции задержали двух белорусов после нападения на школу, пишут СМИ

Во Франции задержали двух белорусов после нападения на школу, пишут СМИ - РИА Новости, 14.10.2023

Во Франции задержали двух белорусов после нападения на школу, пишут СМИ

Два белоруса задержаны во Франции в связи с нападением с ножом в школе в Аррасе, где погиб учитель, сообщила газета Parisien со ссылкой на источник в полиции. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T12:43

2023-10-14T12:43

2023-10-14T13:01

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ПАРИЖ, 14 окт – РИА Новости. Два белоруса задержаны во Франции в связи с нападением с ножом в школе в Аррасе, где погиб учитель, сообщила газета Parisien со ссылкой на источник в полиции. Ранее сообщалось, что число задержанных возросло до 10 человек. "Два белоруса, "с которыми нападавший находился во время проверки полицией накануне преступления", также числится среди помещенных под стражу", - говорится в сообщении издания. В материале не уточняется, идёт ли речь о гражданах Белоруссии или только о выходцах из этой страны, однако, по словам источника, на данном этапе ничего не указывает на их причастность к нападению, пишет Parisien. Среди задержанных также числятся и несколько членов семьи нападавшего: его мать, сестра, два брата и дядя, сообщает газета. В пятницу утром 20-летний мужчина с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. По информации источника в полиции, во время атаки он прокричал "Аллах Акбар!". Один человек погиб, ещё трое получили ранения. Нападавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности. В то же время у другой школы задержали брата напавшего. По информации источника РИА Новости, им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство*" (запрещена в РФ). По словам источника, семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии. Это не первый случай нападения с ножом в школах Франции, повлекший гибель учителя. По данным телеканала BFMTV, за последние 40 лет подобные атаки привели к смерти около 10 преподавателей. Одним из самых громких дел стало убийство в октябре 2020 года учителя истории Самюэля Пати, которого зарезал и обезглавил чеченский беженец Абдуллах Анзоров. Нападавшего застрелила полиция, однако еще 14 человек, в том числе шестерых подростков, будут судить по делу о причастности к преступлению в ноябре. Число случаев нападений с ножом значительно выросло во Франции за последние несколько лет. Французские СМИ ранее сообщали, что ежедневно в стране совершается более 120 подобных атак. В июне 2023 года широкий общественный резонанс вызвало нападение во французском Анси, жертвами которого стали шесть человек, в том числе и четверо детей в возрасте от 22 месяцев до трех лет. Нападение совершил сириец, которому за несколько дней до атаки отказали во французских документах. Всех пострадавших удалось спасти.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20231014/frantsiya-1902721067.html

https://ria.ru/20231013/manifestatsiya-1902686577.html

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в мире, франция, россия, анси, исламское государство, школа, происшествия, общество