Из Израиля эвакуировали более 160 граждан Южной Кореи
Из Израиля в Сеул эвакуировали 163 гражданина Южной Кореи и 57 иностранцев
© AP Photo / Tsafrir AbayovПоврежденные автомобили в городе Ашкелон на юге Израиля
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Поврежденные автомобили в городе Ашкелон на юге Израиля
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 160 граждан Южной Кореи и 57 иностранцев, эвакуированных из Израиля, прибыли на авиабазу в Соннаме под Сеулом, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейский МИД.
В пятницу МИД Республики Корея приняло решение отправить военный самолет, чтобы вывезти часть своих граждан, а также ряд граждан Японии и Сингапура, все еще находящихся в Израиле, на фоне трудностей с авиасообщением между двумя странами. Помимо южнокорейцев, на борту самолета должны были присутствовать 51 японец и шесть граждан Сингапура.
"В субботу южнокорейский военный самолет доставил домой из Израиля 163 гражданина (Республики Корея - ред.), а также около 60 иностранцев", - пишет агентство. Отмечается, что около 470 южнокорейцев все еще остаются в Израиле.
По данным агентства, это первая подобная перевозка южнокорейцев военным самолетом.
Ранее сообщалось, что 191 человек выехал чартерным рейсом авиакомпании Korean Air из Тель-Авива. Они прибыли в Южную Корею в среду. Еще 30 человек должны были вернуться на родину в четверг рейсом Turkish Airlines, а 27 южнокорейских туристов - выехать в Иорданию по суше. Еще один временный рейс Korean Air из Дубая в Инчхон в субботу доставил на родину южнокорейских граждан, которые выехали из Израиля в Объединенные Арабские Эмираты.
Ранее на этой неделе Korean Air отменила свои рейсы между Инчхоном и Тель-Авивом из-за опасений по поводу безопасности в связи с эскалацией конфликта. Обычно рейсы туда и обратно осуществлялись три раза в неделю. Авиакомпания также сообщила, что до конца ноября не будет взимать комиссию или штрафы за изменение или сдачу купленных билетов на это направление.