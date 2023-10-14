https://ria.ru/20231014/evakuatsiya-1902802400.html

Из Израиля эвакуировали более 160 граждан Южной Кореи

Из Израиля эвакуировали более 160 граждан Южной Кореи - РИА Новости, 14.10.2023

Из Израиля эвакуировали более 160 граждан Южной Кореи

Более 160 граждан Южной Кореи и 57 иностранцев, эвакуированных из Израиля, прибыли на авиабазу в Соннаме под Сеулом, передает агентство Рёнхап со ссылкой на... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T18:44

2023-10-14T18:44

2023-10-14T18:44

в мире

израиль

южная корея

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сингапур (город)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 160 граждан Южной Кореи и 57 иностранцев, эвакуированных из Израиля, прибыли на авиабазу в Соннаме под Сеулом, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейский МИД. В пятницу МИД Республики Корея приняло решение отправить военный самолет, чтобы вывезти часть своих граждан, а также ряд граждан Японии и Сингапура, все еще находящихся в Израиле, на фоне трудностей с авиасообщением между двумя странами. Помимо южнокорейцев, на борту самолета должны были присутствовать 51 японец и шесть граждан Сингапура. "В субботу южнокорейский военный самолет доставил домой из Израиля 163 гражданина (Республики Корея - ред.), а также около 60 иностранцев", - пишет агентство. Отмечается, что около 470 южнокорейцев все еще остаются в Израиле. По данным агентства, это первая подобная перевозка южнокорейцев военным самолетом. Ранее сообщалось, что 191 человек выехал чартерным рейсом авиакомпании Korean Air из Тель-Авива. Они прибыли в Южную Корею в среду. Еще 30 человек должны были вернуться на родину в четверг рейсом Turkish Airlines, а 27 южнокорейских туристов - выехать в Иорданию по суше. Еще один временный рейс Korean Air из Дубая в Инчхон в субботу доставил на родину южнокорейских граждан, которые выехали из Израиля в Объединенные Арабские Эмираты. Ранее на этой неделе Korean Air отменила свои рейсы между Инчхоном и Тель-Авивом из-за опасений по поводу безопасности в связи с эскалацией конфликта. Обычно рейсы туда и обратно осуществлялись три раза в неделю. Авиакомпания также сообщила, что до конца ноября не будет взимать комиссию или штрафы за изменение или сдачу купленных билетов на это направление.

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

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в мире, израиль, южная корея, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сингапур (город)