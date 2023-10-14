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СМИ: две больницы в секторе Газа заявили, что не могут провести эвакуацию - РИА Новости, 14.10.2023
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14:47 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/evakuatsiya-1902762514.html
СМИ: две больницы в секторе Газа заявили, что не могут провести эвакуацию
СМИ: две больницы в секторе Газа заявили, что не могут провести эвакуацию - РИА Новости, 14.10.2023
СМИ: две больницы в секторе Газа заявили, что не могут провести эвакуацию
По меньшей мере две больницы в секторе Газа заявили армии обороны Израиля, что не могут провести эвакуацию на юг, сообщает газета Haaretz со ссылкой на... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T14:47
2023-10-14T14:47
в мире
израиль
палестина
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. По меньшей мере две больницы в секторе Газа заявили армии обороны Израиля, что не могут провести эвакуацию на юг, сообщает газета Haaretz со ссылкой на организацию Physicians for Human Rights–Israel. Ранее в субботу армия Израиля информировала, что жители сектора Газа смогут беспрепятственно попасть на юг сектора в течение еще шести часов - с 10.00 до 16.00 (совпадает с мск). Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик говорил РИА Новости, что Израиль предписал населению и сотрудникам ООН на севере сектора Газа переместиться в его южную часть в течение 24 часов. Организация призвала отменить такое предписание, указав, что перемещение 1,1 миллиона человек будет иметь разрушительные гуманитарные последствия. Назначенные движением ХАМАС власти этой части палестинских территорий, а также правительство Палестины на Западном берегу отвергли требование Израиля, назвав его "второй накбой" (исходом) после первого насильственного переселения палестинцев с их земель в 1948 году. По информации газеты, одно из учреждений, которое отказалось от эвакуации, является детским госпиталем, в котором по меньшей мере 150 пациентов. В другой больнице более 20 пациентов. "Они (больницы) заявили, что не могут транспортировать пациентов…, потому что на юге Газы нет медицинских учреждений, в которых их можно разместить", - говорится в сообщении издания. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
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в мире, израиль, палестина, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: две больницы в секторе Газа заявили, что не могут провести эвакуацию

Haaretz: госпиталь со 150 детьми заявил, что не может эвакуироваться на юг Газы

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении
Палестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. По меньшей мере две больницы в секторе Газа заявили армии обороны Израиля, что не могут провести эвакуацию на юг, сообщает газета Haaretz со ссылкой на организацию Physicians for Human Rights–Israel.
Ранее в субботу армия Израиля информировала, что жители сектора Газа смогут беспрепятственно попасть на юг сектора в течение еще шести часов - с 10.00 до 16.00 (совпадает с мск). Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик говорил РИА Новости, что Израиль предписал населению и сотрудникам ООН на севере сектора Газа переместиться в его южную часть в течение 24 часов. Организация призвала отменить такое предписание, указав, что перемещение 1,1 миллиона человек будет иметь разрушительные гуманитарные последствия. Назначенные движением ХАМАС власти этой части палестинских территорий, а также правительство Палестины на Западном берегу отвергли требование Израиля, назвав его "второй накбой" (исходом) после первого насильственного переселения палестинцев с их земель в 1948 году.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
Вчера, 08:00
По информации газеты, одно из учреждений, которое отказалось от эвакуации, является детским госпиталем, в котором по меньшей мере 150 пациентов. В другой больнице более 20 пациентов.
«
"Они (больницы) заявили, что не могут транспортировать пациентов…, потому что на юге Газы нет медицинских учреждений, в которых их можно разместить", - говорится в сообщении издания.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
08:00
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильПалестинаХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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