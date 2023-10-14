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Шор получил разрешение на рейс для эвакуации из Израиля граждан Молдавии - РИА Новости, 14.10.2023
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12:57 14.10.2023 (обновлено: 16:58 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/evakuatsiya-1902743580.html
Шор получил разрешение на рейс для эвакуации из Израиля граждан Молдавии
Шор получил разрешение на рейс для эвакуации из Израиля граждан Молдавии - РИА Новости, 14.10.2023
Шор получил разрешение на рейс для эвакуации из Израиля граждан Молдавии
Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор сообщил в Telegram-канале, что получил разрешение на вылет еще одного рейса для эвакуации 270 молдавских граждан из... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T12:57
2023-10-14T16:58
в мире
израиль
молдавия
илан шор
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КИШИНЕВ, 14 окт — РИА Новости. Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор сообщил в Telegram-канале, что получил разрешение на вылет еще одного рейса для эвакуации 270 молдавских граждан из Израиля. "Сегодня, 14 октября, 270 наших соотечественников смогут вернуться в Молдову из Израиля. Мной организован второй чартерный рейс: мы специально нашли один из больших лайнеров — Airbus A-330, чтобы больше людей смогли добраться домой. Все разрешения получены", — написал политик, отметив, что за последние четыре дня получил 1015 просьб помочь с вылетом.Молдавские власти не стали организовывать централизованную эвакуацию своих граждан из Израиля, а посоветовали им воспользоваться различными коммерческими авиарейсами на родину или в Бухарест. Шор 12 октября заявил, что оплатил билеты для соотечественников, но борту не разрешают приземлиться в Кишиневе. Молдавский МИД объяснил задержку рейса большим количеством вылетов из аэропорта Тель-Авива. Орган гражданской авиации Молдавии признал, что получил запрос от Шора, но заявил, что вправе рассматривать его в течение 48 часов. Самолет прибыл в Кишинев накануне вечером. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
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Эвакуация граждан Молдавии из Израиля
Эвакуация граждан Молдавии из Израиля
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в мире, израиль, молдавия, илан шор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Молдавия, Илан Шор, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Шор получил разрешение на рейс для эвакуации из Израиля граждан Молдавии

Шор получил разрешение на рейс для эвакуации из Израиля 270 граждан Молдавии

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КИШИНЕВ, 14 окт — РИА Новости. Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор сообщил в Telegram-канале, что получил разрешение на вылет еще одного рейса для эвакуации 270 молдавских граждан из Израиля.
"Сегодня, 14 октября, 270 наших соотечественников смогут вернуться в Молдову из Израиля. Мной организован второй чартерный рейс: мы специально нашли один из больших лайнеров — Airbus A-330, чтобы больше людей смогли добраться домой. Все разрешения получены", — написал политик, отметив, что за последние четыре дня получил 1015 просьб помочь с вылетом.
Молдавские власти не стали организовывать централизованную эвакуацию своих граждан из Израиля, а посоветовали им воспользоваться различными коммерческими авиарейсами на родину или в Бухарест.
Шор 12 октября заявил, что оплатил билеты для соотечественников, но борту не разрешают приземлиться в Кишиневе. Молдавский МИД объяснил задержку рейса большим количеством вылетов из аэропорта Тель-Авива. Орган гражданской авиации Молдавии признал, что получил запрос от Шора, но заявил, что вправе рассматривать его в течение 48 часов. Самолет прибыл в Кишинев накануне вечером.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
Вчера, 08:00
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
 
В миреИзраильМолдавияИлан ШорОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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