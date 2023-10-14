Рейтинг@Mail.ru
Южная Корея депортировала разыскиваемую Интерполом россиянку - РИА Новости, 14.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 14.10.2023 (обновлено: 10:43 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/deportatsiya-1902724780.html
Южная Корея депортировала разыскиваемую Интерполом россиянку
Южная Корея депортировала разыскиваемую Интерполом россиянку - РИА Новости, 14.10.2023
Южная Корея депортировала разыскиваемую Интерполом россиянку
Республика Корея депортировала гражданку России, находившуюся в международном розыске Интерпола по обвинению в крупном мошенничестве, сообщила в Telegram-канале РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T10:34
2023-10-14T10:43
россия
южная корея
интерпол
ирина волк
красноярск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902725546_0:0:1266:712_1920x0_80_0_0_0e7d2a26f107ecb8e60aa1657e3844a1.png
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Республика Корея депортировала гражданку России, находившуюся в международном розыске Интерпола по обвинению в крупном мошенничестве, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В международном аэропорту Красноярск имени Дмитрия Хворостовского сотрудники транспортной полиции задержали прибывшую из Республики Корея гражданку России Орлану Тувет. Она находилась в международном розыске по каналам Интерпола как обвиняемая в мошенничестве, совершенном в крупном размере", - сказала Волк. Уточняется, что в 2017 году фигурантка исполняла обязанности бухгалтера-кассира бюджетной организации. По версии следствия, путем обмана она похитила полмиллиона рублей. Получив официальное уведомление о возбуждении в отношении нее уголовного дела, Тувет скрылась от правосудия за границей, указывает следствие. "Разыскиваемая задержана на территории Республики Корея. Компетентными органами страны принято решение о ее депортации в Российскую Федерацию", - добавила Волк.
https://ria.ru/20230922/arest-1897920456.html
россия
южная корея
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902725546_317:0:1266:712_1920x0_80_0_0_26fcb95f6862db03abbe6ff4e6fa46c1.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, южная корея, интерпол, ирина волк, красноярск, происшествия
Россия, Южная Корея, Интерпол, Ирина Волк, Красноярск, Происшествия
Южная Корея депортировала разыскиваемую Интерполом россиянку

Южная Корея депортировала в РФ женщину, находившуюся в розыске за мошенничество

© МВД МЕДИА/TelegramДепортация из Республики Корея россиянки, объявленной в международный розыск
Депортация из Республики Корея россиянки, объявленной в международный розыск
© МВД МЕДИА/Telegram
Депортация из Республики Корея россиянки, объявленной в международный розыск
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Республика Корея депортировала гражданку России, находившуюся в международном розыске Интерпола по обвинению в крупном мошенничестве, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«
"В международном аэропорту Красноярск имени Дмитрия Хворостовского сотрудники транспортной полиции задержали прибывшую из Республики Корея гражданку России Орлану Тувет. Она находилась в международном розыске по каналам Интерпола как обвиняемая в мошенничестве, совершенном в крупном размере", - сказала Волк.
Уточняется, что в 2017 году фигурантка исполняла обязанности бухгалтера-кассира бюджетной организации. По версии следствия, путем обмана она похитила полмиллиона рублей. Получив официальное уведомление о возбуждении в отношении нее уголовного дела, Тувет скрылась от правосудия за границей, указывает следствие.
"Разыскиваемая задержана на территории Республики Корея. Компетентными органами страны принято решение о ее депортации в Российскую Федерацию", - добавила Волк.
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Южная Корея депортировала в Россию подозреваемого в организации проституции
22 сентября, 03:37
 
РоссияЮжная КореяИнтерполИрина ВолкКрасноярскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала