https://ria.ru/20231014/deportatsiya-1902724780.html

Южная Корея депортировала разыскиваемую Интерполом россиянку

Южная Корея депортировала разыскиваемую Интерполом россиянку - РИА Новости, 14.10.2023

Южная Корея депортировала разыскиваемую Интерполом россиянку

Республика Корея депортировала гражданку России, находившуюся в международном розыске Интерпола по обвинению в крупном мошенничестве, сообщила в Telegram-канале РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T10:34

2023-10-14T10:34

2023-10-14T10:43

россия

южная корея

интерпол

ирина волк

красноярск

происшествия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Республика Корея депортировала гражданку России, находившуюся в международном розыске Интерпола по обвинению в крупном мошенничестве, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В международном аэропорту Красноярск имени Дмитрия Хворостовского сотрудники транспортной полиции задержали прибывшую из Республики Корея гражданку России Орлану Тувет. Она находилась в международном розыске по каналам Интерпола как обвиняемая в мошенничестве, совершенном в крупном размере", - сказала Волк. Уточняется, что в 2017 году фигурантка исполняла обязанности бухгалтера-кассира бюджетной организации. По версии следствия, путем обмана она похитила полмиллиона рублей. Получив официальное уведомление о возбуждении в отношении нее уголовного дела, Тувет скрылась от правосудия за границей, указывает следствие. "Разыскиваемая задержана на территории Республики Корея. Компетентными органами страны принято решение о ее депортации в Российскую Федерацию", - добавила Волк.

https://ria.ru/20230922/arest-1897920456.html

россия

южная корея

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, южная корея, интерпол, ирина волк, красноярск, происшествия