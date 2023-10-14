https://ria.ru/20231014/deportatsiya-1902724780.html
Южная Корея депортировала разыскиваемую Интерполом россиянку
Южная Корея депортировала разыскиваемую Интерполом россиянку - РИА Новости, 14.10.2023
Южная Корея депортировала разыскиваемую Интерполом россиянку
Республика Корея депортировала гражданку России, находившуюся в международном розыске Интерпола по обвинению в крупном мошенничестве, сообщила в Telegram-канале РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T10:34
2023-10-14T10:34
2023-10-14T10:43
россия
южная корея
интерпол
ирина волк
красноярск
происшествия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Республика Корея депортировала гражданку России, находившуюся в международном розыске Интерпола по обвинению в крупном мошенничестве, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В международном аэропорту Красноярск имени Дмитрия Хворостовского сотрудники транспортной полиции задержали прибывшую из Республики Корея гражданку России Орлану Тувет. Она находилась в международном розыске по каналам Интерпола как обвиняемая в мошенничестве, совершенном в крупном размере", - сказала Волк. Уточняется, что в 2017 году фигурантка исполняла обязанности бухгалтера-кассира бюджетной организации. По версии следствия, путем обмана она похитила полмиллиона рублей. Получив официальное уведомление о возбуждении в отношении нее уголовного дела, Тувет скрылась от правосудия за границей, указывает следствие. "Разыскиваемая задержана на территории Республики Корея. Компетентными органами страны принято решение о ее депортации в Российскую Федерацию", - добавила Волк.
https://ria.ru/20230922/arest-1897920456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, южная корея, интерпол, ирина волк, красноярск, происшествия
Россия, Южная Корея, Интерпол, Ирина Волк, Красноярск, Происшествия
Южная Корея депортировала разыскиваемую Интерполом россиянку
Южная Корея депортировала в РФ женщину, находившуюся в розыске за мошенничество