https://ria.ru/20231014/bespilotnik-1902828309.html
В Харьковской области рассказали о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА
В Харьковской области рассказали о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА - РИА Новости, 14.10.2023
В Харьковской области рассказали о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА
Сотрудник администрации, Харьковской области, пострадавший в результате атаки украинского беспилотника, госпитализирован, сообщил глава администрации региона... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T22:09
2023-10-14T22:09
2023-10-14T22:09
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
единая россия
происшествия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Сотрудник администрации, Харьковской области, пострадавший в результате атаки украинского беспилотника, госпитализирован, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в субботу беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с сотрудниками администрации Харьковской области и волонтерами Центра помощи "Единой России" на освобожденной территории Харьковской области во время гуманитарной миссии . По данным властей, в результате пострадал сотрудник администрации. "Раненного доставили в больницу. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь", - написал Ганчев. По его словам, в составе колонны, которая доставляла гуманитарный груз на подконтрольную РФ часть Харьковской области, находились еще представитель питерского мотосообщества Михаил Цветков и руководитель группы "Фома" Алексей Фомин. Как отметил Ганчев, Фомин за несколько часов до инцидента выступил перед жителями одного из населенных пунктов.
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, единая россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Единая Россия, Происшествия
В Харьковской области рассказали о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА
Ганчев: раненого при атаке БПЛА члена ВГА Харьковской области госпитализировали