https://ria.ru/20231014/azarov-1902732211.html

Азаров назвал обвинения "киевской хунты" беспочвенными

Азаров назвал обвинения "киевской хунты" беспочвенными - РИА Новости, 14.10.2023

Азаров назвал обвинения "киевской хунты" беспочвенными

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал выдвинутые против него обвинения в покушении на территориальную целостность страны абсолютно пустыми и... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T11:34

2023-10-14T11:34

2023-10-14T11:35

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал выдвинутые против него обвинения в покушении на территориальную целостность страны абсолютно пустыми и беспочвенными, по его мнению, "киевская хутна" завела новое дело из-за критики им действующей власти страны, что не запрещено конституцией. В октябре 2021 года Печерский районный суд Киева заочно арестовал Азарова в связи с обвинением в госизмене по делу о Харьковских соглашениях о продлении сроков пребывания Черноморского флота России в Крыму. В офисе генпрокурора страны 12 октября этого года сообщили, что завели новое дело против Азарова, теперь его обвиняют в покушении на территориальную целостность, призывы к насильственному изменению конституционного строя. "Киевский режим мне "шьет" новое уголовное дело. На этот раз за публикации в Telegram-канале. Меня в очередной раз обвиняют в госизмене и тому подомном. Что я хочу на это сказать? Мне предъявлены абсолютно пустые, беспочвенные обвинения", - написал Азаров в своем Telegram-канале. Свои публикации в соцсетях экс-премьер назвал "абсолютно нормальным явлением", характерным для демократических стран, где оппозиция выступает с критикой существующего строя и призывает к смене власти. Азаров напомнил, что после прихода к власти "хунты" в результате госпереворота в 2014 году в стране перестала действовать система правосудия. "На Украине еще не отменена конституция. Я - один из ее авторов. Там записано право любого гражданина Украины иметь свое мнение и открыто его высказывать. Так что никто ничего не нарушил", - добавил он. Азаров также осудил выдвижение обвинений в госизмене против двух его помощниц. "Одна из этих женщин сейчас в тюрьме. Но это абсолютно беспочвенные обвинения. В истории не было примеров, чтобы технический работник обвинялся в государственной измене", - резюмировал он. По информации генпрокуратуры Украины, находясь на территории РФ, Азаров создал Telegram-канал, в котором якобы размещал публикации "пропагандистского характера… которые формируют в обществе антиукраинские настроения". В офисе генпрокурора утверждают, что канал администрировали две помощницы Азарова. Одной из них обвинение предъявлено заочно, а другой - сотруднице киевской администрации - лично.

https://ria.ru/20231012/ukraina-1902373674.html

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в мире, украина, россия, киев, николай азаров (политик), общество