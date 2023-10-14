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Азаров назвал обвинения "киевской хунты" беспочвенными - РИА Новости, 14.10.2023
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11:34 14.10.2023 (обновлено: 11:35 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/azarov-1902732211.html
Азаров назвал обвинения "киевской хунты" беспочвенными
Азаров назвал обвинения "киевской хунты" беспочвенными - РИА Новости, 14.10.2023
Азаров назвал обвинения "киевской хунты" беспочвенными
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал выдвинутые против него обвинения в покушении на территориальную целостность страны абсолютно пустыми и... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T11:34
2023-10-14T11:35
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал выдвинутые против него обвинения в покушении на территориальную целостность страны абсолютно пустыми и беспочвенными, по его мнению, "киевская хутна" завела новое дело из-за критики им действующей власти страны, что не запрещено конституцией. В октябре 2021 года Печерский районный суд Киева заочно арестовал Азарова в связи с обвинением в госизмене по делу о Харьковских соглашениях о продлении сроков пребывания Черноморского флота России в Крыму. В офисе генпрокурора страны 12 октября этого года сообщили, что завели новое дело против Азарова, теперь его обвиняют в покушении на территориальную целостность, призывы к насильственному изменению конституционного строя. "Киевский режим мне "шьет" новое уголовное дело. На этот раз за публикации в Telegram-канале. Меня в очередной раз обвиняют в госизмене и тому подомном. Что я хочу на это сказать? Мне предъявлены абсолютно пустые, беспочвенные обвинения", - написал Азаров в своем Telegram-канале. Свои публикации в соцсетях экс-премьер назвал "абсолютно нормальным явлением", характерным для демократических стран, где оппозиция выступает с критикой существующего строя и призывает к смене власти. Азаров напомнил, что после прихода к власти "хунты" в результате госпереворота в 2014 году в стране перестала действовать система правосудия. "На Украине еще не отменена конституция. Я - один из ее авторов. Там записано право любого гражданина Украины иметь свое мнение и открыто его высказывать. Так что никто ничего не нарушил", - добавил он. Азаров также осудил выдвижение обвинений в госизмене против двух его помощниц. "Одна из этих женщин сейчас в тюрьме. Но это абсолютно беспочвенные обвинения. В истории не было примеров, чтобы технический работник обвинялся в государственной измене", - резюмировал он. По информации генпрокуратуры Украины, находясь на территории РФ, Азаров создал Telegram-канал, в котором якобы размещал публикации "пропагандистского характера… которые формируют в обществе антиукраинские настроения". В офисе генпрокурора утверждают, что канал администрировали две помощницы Азарова. Одной из них обвинение предъявлено заочно, а другой - сотруднице киевской администрации - лично.
https://ria.ru/20231012/ukraina-1902373674.html
https://ria.ru/20231010/ukraina-1901790709.html
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в мире, украина, россия, киев, николай азаров (политик), общество
В мире, Украина, Россия, Киев, Николай Азаров (политик), Общество
Азаров назвал обвинения "киевской хунты" беспочвенными

Азаров: выдвинутые Киевом обвинения абсолютно пусты и беспочвенны

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Николай Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал выдвинутые против него обвинения в покушении на территориальную целостность страны абсолютно пустыми и беспочвенными, по его мнению, "киевская хутна" завела новое дело из-за критики им действующей власти страны, что не запрещено конституцией.
В октябре 2021 года Печерский районный суд Киева заочно арестовал Азарова в связи с обвинением в госизмене по делу о Харьковских соглашениях о продлении сроков пребывания Черноморского флота России в Крыму. В офисе генпрокурора страны 12 октября этого года сообщили, что завели новое дело против Азарова, теперь его обвиняют в покушении на территориальную целостность, призывы к насильственному изменению конституционного строя.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
На Украине завели новое дело против экс-премьера Азарова
12 октября, 20:15
"Киевский режим мне "шьет" новое уголовное дело. На этот раз за публикации в Telegram-канале. Меня в очередной раз обвиняют в госизмене и тому подомном. Что я хочу на это сказать? Мне предъявлены абсолютно пустые, беспочвенные обвинения", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
Свои публикации в соцсетях экс-премьер назвал "абсолютно нормальным явлением", характерным для демократических стран, где оппозиция выступает с критикой существующего строя и призывает к смене власти. Азаров напомнил, что после прихода к власти "хунты" в результате госпереворота в 2014 году в стране перестала действовать система правосудия. "На Украине еще не отменена конституция. Я - один из ее авторов. Там записано право любого гражданина Украины иметь свое мнение и открыто его высказывать. Так что никто ничего не нарушил", - добавил он.
Азаров также осудил выдвижение обвинений в госизмене против двух его помощниц. "Одна из этих женщин сейчас в тюрьме. Но это абсолютно беспочвенные обвинения. В истории не было примеров, чтобы технический работник обвинялся в государственной измене", - резюмировал он.
По информации генпрокуратуры Украины, находясь на территории РФ, Азаров создал Telegram-канал, в котором якобы размещал публикации "пропагандистского характера… которые формируют в обществе антиукраинские настроения". В офисе генпрокурора утверждают, что канал администрировали две помощницы Азарова. Одной из них обвинение предъявлено заочно, а другой - сотруднице киевской администрации - лично.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Азаров предрек волну банкротств агропроизводителей на Украине
10 октября, 15:23
 
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