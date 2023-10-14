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СМИ назвали причину перемещения авиации США на Ближний Восток - РИА Новости, 14.10.2023
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14:36 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/aviatsiya-1902759548.html
СМИ назвали причину перемещения авиации США на Ближний Восток
СМИ назвали причину перемещения авиации США на Ближний Восток - РИА Новости, 14.10.2023
СМИ назвали причину перемещения авиации США на Ближний Восток
США перемещают на Ближний Восток военную авиацию, чтобы сдержать распространение палестино-израильского конфликта в регионе и удержать Иран и другие стороны от... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T14:36
2023-10-14T14:36
в мире
израиль
сша
ближний восток
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
иран
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. США перемещают на Ближний Восток военную авиацию, чтобы сдержать распространение палестино-израильского конфликта в регионе и удержать Иран и другие стороны от возможного участия в боевых действиях, сообщает американское издание Air Force Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона. Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток для "укрепления позиций США". "Ожидается, что к (обещанным ранее Израилю военным самолетам - ред.)... присоединятся и более совершенные, в том числе истребители F-35 Lightning II, F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon, в попытке удержать Иран и другие группировки боевиков, которые противостоят Израилю, от вступления в боевые действия", - пишет издание. На этой неделе американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря. Белый дом подчеркивал, что его размещение в регионе должно удержать третьи стороны от расширения эскалации вокруг Израиля. В состав авианосной ударной группы, помимо авианосца, входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение. СМИ сообщали, что США могут отправить второй авианосец к побережью Израиля. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231014/israel-1902684095.html
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в мире, израиль, сша, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, иран
В мире, Израиль, США, Ближний Восток, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Иран
СМИ назвали причину перемещения авиации США на Ближний Восток

AFT: США перемещают авиацию на Ближний Восток, чтобы Иран не вступал в конфликт

© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny WhitlockИстребители ВВС США F-35A Lightning II
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny Whitlock
Истребители ВВС США F-35A Lightning II. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. США перемещают на Ближний Восток военную авиацию, чтобы сдержать распространение палестино-израильского конфликта в регионе и удержать Иран и другие стороны от возможного участия в боевых действиях, сообщает американское издание Air Force Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.
Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток для "укрепления позиций США".
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Америка перестает любить Израиль
08:00
«
"Ожидается, что к (обещанным ранее Израилю военным самолетам - ред.)... присоединятся и более совершенные, в том числе истребители F-35 Lightning II, F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon, в попытке удержать Иран и другие группировки боевиков, которые противостоят Израилю, от вступления в боевые действия", - пишет издание.
На этой неделе американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря. Белый дом подчеркивал, что его размещение в регионе должно удержать третьи стороны от расширения эскалации вокруг Израиля. В состав авианосной ударной группы, помимо авианосца, входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение. СМИ сообщали, что США могут отправить второй авианосец к побережью Израиля.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Флаги США и Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
США толкают Израиль к уничтожению
12 октября, 08:00
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильСШАБлижний ВостокОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИран
 
 
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