https://ria.ru/20231014/aviareysy-1902709158.html

В московских аэропортах задержали более 20 рейсов

В московских аэропортах задержали более 20 рейсов - РИА Новости, 14.10.2023

В московских аэропортах задержали более 20 рейсов

По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и семь отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из данных... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T08:08

2023-10-14T08:08

2023-10-14T08:08

общество

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и семь отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 7.53 мск субботы, во "Внуково" девять рейсов задержаны и три отменены, в "Домодедово" 11 рейсов задержаны и четыре отменены. В "Шереметьево" четыре рейса задержаны.

https://ria.ru/20230908/puteshestviya-1894789135.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт)