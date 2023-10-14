https://ria.ru/20231014/aviareysy-1902709158.html
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов - РИА Новости, 14.10.2023
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов
По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и семь отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из данных... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T08:08
2023-10-14T08:08
2023-10-14T08:08
общество
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и семь отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 7.53 мск субботы, во "Внуково" девять рейсов задержаны и три отменены, в "Домодедово" 11 рейсов задержаны и четыре отменены. В "Шереметьево" четыре рейса задержаны.
https://ria.ru/20230908/puteshestviya-1894789135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт)
Общество, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт)
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов
По меньшей мере 24 рейса задержали и 7 отменили в аэропортах Москвы