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В московских аэропортах задержали более 20 рейсов - РИА Новости, 14.10.2023
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08:08 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/aviareysy-1902709158.html
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов - РИА Новости, 14.10.2023
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов
По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и семь отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из данных... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T08:08
2023-10-14T08:08
общество
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и семь отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 7.53 мск субботы, во "Внуково" девять рейсов задержаны и три отменены, в "Домодедово" 11 рейсов задержаны и четыре отменены. В "Шереметьево" четыре рейса задержаны.
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общество, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт)
Общество, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт)
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов

По меньшей мере 24 рейса задержали и 7 отменили в аэропортах Москвы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина в зале ожидания аэропорта
Мужчина в зале ожидания аэропорта - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина в зале ожидания аэропорта . Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и семь отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 7.53 мск субботы, во "Внуково" девять рейсов задержаны и три отменены, в "Домодедово" 11 рейсов задержаны и четыре отменены. В "Шереметьево" четыре рейса задержаны.
Женщина спит в зале ожидания аэропорта - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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8 сентября, 08:00
 
ОбществоДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Внуково (аэропорт)
 
 
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