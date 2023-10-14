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Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 14.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 14.10.2023 (обновлено: 13:42 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/ataki-1902749185.html
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 14.10.2023
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении
Вооружённые силы РФ за минувшие сутки отбили пять атак ВСУ на запорожском направлении, потери противника на данном участке фронта составили более 35 солдат,... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T13:34
2023-10-14T13:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Вооружённые силы РФ за минувшие сутки отбили пять атак ВСУ на запорожском направлении, потери противника на данном участке фронта составили более 35 солдат, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России."На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией за сутки отразили пять атак 23 и 118 механизированных бригад ВСУ, а также 15 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.В результате огневого поражения было уничтожено более 35 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица "Мста-Б" и орудие М119.
запорожская область
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: ВС России за сутки отразили пять атак на Запорожском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Вооружённые силы РФ за минувшие сутки отбили пять атак ВСУ на запорожском направлении, потери противника на данном участке фронта составили более 35 солдат, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России.
"На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией за сутки отразили пять атак 23 и 118 механизированных бригад ВСУ, а также 15 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.
В результате огневого поражения было уничтожено более 35 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица "Мста-Б" и орудие М119.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 18:07
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская область
 
 
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