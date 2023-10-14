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Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 14.10.2023

Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении

Вооружённые силы РФ за минувшие сутки отбили пять атак ВСУ на запорожском направлении, потери противника на данном участке фронта составили более 35 солдат,... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T13:34

2023-10-14T13:34

2023-10-14T13:42

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Вооружённые силы РФ за минувшие сутки отбили пять атак ВСУ на запорожском направлении, потери противника на данном участке фронта составили более 35 солдат, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России."На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией за сутки отразили пять атак 23 и 118 механизированных бригад ВСУ, а также 15 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.В результате огневого поражения было уничтожено более 35 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица "Мста-Б" и орудие М119.

запорожская область

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область