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Российские военные отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 14.10.2023

Российские военные отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении ВС России отразили за сутки две атаки ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T13:30

2023-10-14T13:30

2023-10-14T13:42

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. На краснолиманском направлении ВС России отразили за сутки две атаки ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная диброва Луганской народной республики."Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - уточнили в министерстве.

донецкая народная республика

луганская народная республика

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)