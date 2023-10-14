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Российские военные отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 14.10.2023
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
На краснолиманском направлении ВС России отразили за сутки две атаки ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T13:30
2023-10-14T13:30
2023-10-14T13:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. На краснолиманском направлении ВС России отразили за сутки две атаки ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная диброва Луганской народной республики."Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - уточнили в министерстве.
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России за сутки отразили две атаки на Краснолиманском направлении