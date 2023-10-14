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Российские военные отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 14.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:30 14.10.2023 (обновлено: 13:42 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/ataki-1902748092.html
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 14.10.2023
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
На краснолиманском направлении ВС России отразили за сутки две атаки ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T13:30
2023-10-14T13:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. На краснолиманском направлении ВС России отразили за сутки две атаки ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная диброва Луганской народной республики."Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - уточнили в министерстве.
донецкая народная республика
луганская народная республика
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС России за сутки отразили две атаки на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. На краснолиманском направлении ВС России отразили за сутки две атаки ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная диброва Луганской народной республики.
"Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - уточнили в министерстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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