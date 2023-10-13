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Зарубежные звезды подписали открытое письмо в поддержку Израиля

Зарубежные звезды подписали открытое письмо в поддержку Израиля - РИА Новости, 13.10.2023

Зарубежные звезды подписали открытое письмо в поддержку Израиля

Более 700 "лидеров индустрии развлечений" подписали открытое письмо в поддержку Израиля на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает выступившая РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T10:52

2023-10-13T10:52

2023-10-13T10:52

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Более 700 "лидеров индустрии развлечений" подписали открытое письмо в поддержку Израиля на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает выступившая с данной инициативой некоммерческая организация Creative Community For Peace. "Более 700 лидеров индустрии развлечений подписали открытое письмо, опубликованное некоммерческой организацией индустрии развлечений Creative Community For Peace в поддержку Израиля. В открытом письме содержится призыв к сообществу индустрии развлечений решительно высказываться против ХАМАС, поддерживать Израиль", – говорится в пресс-релизе организации. Среди подписавших письмо – модель и актриса Галь Гадот, певица Белла Торн, актер Майкл Дуглас, писательница и актриса Джейми Ли Кёртис, актриса Хелен Миррен, актер Джерри Сайнфелд и другие. В письме также указано, что, помимо граждан Израиля, в ходе эскалации в регионе погибли или пропали без вести граждане США, Великобритании, Канады, Франции, Таиланда, Непала, России, Украины, Камбоджи, Германии, Филиппин, Чили, Бразилии, Италии, Шри Ланки, Танзании и Ирландии. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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