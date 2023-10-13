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В Новосибирске воспитателей детсада обвинили в жестоком обращении с детьми - РИА Новости, 13.10.2023
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07:34 13.10.2023 (обновлено: 09:35 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/zhestokost-1902422306.html
В Новосибирске воспитателей детсада обвинили в жестоком обращении с детьми
В Новосибирске воспитателей детсада обвинили в жестоком обращении с детьми - РИА Новости, 13.10.2023
В Новосибирске воспитателей детсада обвинили в жестоком обращении с детьми
Следователи СК в Новосибирске предъявили обвинение в жестоком обращении и истязании малолетних двумя воспитателями частного детского сада, пострадавшими... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T07:34
2023-10-13T09:35
происшествия
новосибирск
россия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 13 окт — РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске предъявили обвинение в жестоком обращении и истязании малолетних двумя воспитателями частного детского сада, пострадавшими проходят более десяти детей, сообщает в пятницу СУ СК по Новосибирской области. &quot;Предъявлено обвинение двум воспитателям частного детского сада, расположенного в городе Новосибирске, в совершении преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации с жестоким обращением с несовершеннолетним), пунктам &quot;а&quot; и &quot;г&quot; части второй статьи 117 УК РФ (истязание в отношении двух и более несовершеннолетних, находящихся в зависимости от виновного)&quot;, — говорится в сообщении.По данным следствия, в июле этого года воспитатели частного детского сада неоднократно причиняли детям физические и нравственные страдания "путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий". Пострадали более десяти воспитанников частного дошкольного учреждения, отметили в управлении. Обвиняемые задержаны, следователи готовят ходатайство в суд об избрании в отношении них меры пресечения. В СУ СК напомнили, что ранее было предъявлено обвинение заведующей детского сада по пункту "б" части второй статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).
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происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Россия, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске воспитателей детсада обвинили в жестоком обращении с детьми

СУСК: в Новосибирске воспитателей детсада обвинили в жестоком обращении с детьми

© Фото : СУ СК России по Новосибирской области/ВКонтакте Детский сад в Новосибирске, воспитатели которого обвиняются в жестоком обращении с воспитанниками
Детский сад в Новосибирске, воспитатели которого обвиняются в жестоком обращении с воспитанниками - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : СУ СК России по Новосибирской области/ВКонтакте
Детский сад в Новосибирске, воспитатели которого обвиняются в жестоком обращении с воспитанниками
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 13 окт — РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске предъявили обвинение в жестоком обращении и истязании малолетних двумя воспитателями частного детского сада, пострадавшими проходят более десяти детей, сообщает в пятницу СУ СК по Новосибирской области.
«

"Предъявлено обвинение двум воспитателям частного детского сада, расположенного в городе Новосибирске, в совершении преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации с жестоким обращением с несовершеннолетним), пунктам "а" и "г" части второй статьи 117 УК РФ (истязание в отношении двух и более несовершеннолетних, находящихся в зависимости от виновного)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в июле этого года воспитатели частного детского сада неоднократно причиняли детям физические и нравственные страдания "путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий". Пострадали более десяти воспитанников частного дошкольного учреждения, отметили в управлении.
Обвиняемые задержаны, следователи готовят ходатайство в суд об избрании в отношении них меры пресечения.
В СУ СК напомнили, что ранее было предъявлено обвинение заведующей детского сада по пункту "б" части второй статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).
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