https://ria.ru/20231013/zhestokost-1902422306.html

В Новосибирске воспитателей детсада обвинили в жестоком обращении с детьми

В Новосибирске воспитателей детсада обвинили в жестоком обращении с детьми - РИА Новости, 13.10.2023

В Новосибирске воспитателей детсада обвинили в жестоком обращении с детьми

Следователи СК в Новосибирске предъявили обвинение в жестоком обращении и истязании малолетних двумя воспитателями частного детского сада, пострадавшими... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T07:34

2023-10-13T07:34

2023-10-13T09:35

происшествия

новосибирск

россия

новосибирская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 13 окт — РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске предъявили обвинение в жестоком обращении и истязании малолетних двумя воспитателями частного детского сада, пострадавшими проходят более десяти детей, сообщает в пятницу СУ СК по Новосибирской области. "Предъявлено обвинение двум воспитателям частного детского сада, расположенного в городе Новосибирске, в совершении преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации с жестоким обращением с несовершеннолетним), пунктам "а" и "г" части второй статьи 117 УК РФ (истязание в отношении двух и более несовершеннолетних, находящихся в зависимости от виновного)", — говорится в сообщении.По данным следствия, в июле этого года воспитатели частного детского сада неоднократно причиняли детям физические и нравственные страдания "путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий". Пострадали более десяти воспитанников частного дошкольного учреждения, отметили в управлении. Обвиняемые задержаны, следователи готовят ходатайство в суд об избрании в отношении них меры пресечения. В СУ СК напомнили, что ранее было предъявлено обвинение заведующей детского сада по пункту "б" части второй статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

https://ria.ru/20230725/internat-1886237411.html

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происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)