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"Он в панике". В США заметили странную деталь во внешнем виде Зеленского - РИА Новости, 13.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:39 13.10.2023 (обновлено: 23:57 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/zelenskiy-1902685413.html
"Он в панике". В США заметили странную деталь во внешнем виде Зеленского
"Он в панике". В США заметили странную деталь во внешнем виде Зеленского - РИА Новости, 13.10.2023
"Он в панике". В США заметили странную деталь во внешнем виде Зеленского
Изменения в имидже президента Владимира Зеленского могут говорить о его беспокойстве из-за потери интереса западных стран к Украине, заявил бывший сотрудник ЦРУ РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T22:39
2023-10-13T23:57
специальная военная операция на украине
в мире
израиль
украина
ближний восток
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
хамас
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Изменения в имидже президента Владимира Зеленского могут говорить о его беспокойстве из-за потери интереса западных стран к Украине, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.&quot;Зеленский в панике: он не знает, что делать. Он пытается найти какой-то способ сохранить свою значимость. &lt;…&gt; Он сменил одежду: раньше он одевался как Фидель Кастро или Че Гевара — носил зеленую униформу. А сейчас, как Джонни Кэш, он весь в черном. Он получил сигнал, что его старая схема уже не работает, поэтому он ее изменил&quot;, — предположил он.По мнению эксперта, Зеленский опасается, что все внимание западных союзников будет сконцентрировано на арабо-израильском конфликте.Кроме того, его влияние в самой Украине также существенно снизилось, добавил Джонсон. Он допустил, что если бы в стране сейчас провели бы выборы, то президент не смог бы переизбраться на второй срок.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против бригад ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. США заявили о поддержке Израиля.
https://ria.ru/20231013/ukraina-1902666681.html
https://ria.ru/20231013/zelenskiy-1902548183.html
израиль
украина
ближний восток
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в мире, израиль, украина, ближний восток, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), хамас, сша, фидель кастро, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Украина, Ближний Восток, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Хамас, США, Фидель Кастро, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Он в панике". В США заметили странную деталь во внешнем виде Зеленского

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Зеленский в панике из-за потери внимания Запада

© AP Photo / Yves HermanВизит Владимира Зеленского в Бельгию
Визит Владимира Зеленского в Бельгию - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Yves Herman
Визит Владимира Зеленского в Бельгию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Изменения в имидже президента Владимира Зеленского могут говорить о его беспокойстве из-за потери интереса западных стран к Украине, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«

"Зеленский в панике: он не знает, что делать. Он пытается найти какой-то способ сохранить свою значимость. <…> Он сменил одежду: раньше он одевался как Фидель Кастро или Че Гевара — носил зеленую униформу. А сейчас, как Джонни Кэш, он весь в черном. Он получил сигнал, что его старая схема уже не работает, поэтому он ее изменил", — предположил он.

По мнению эксперта, Зеленский опасается, что все внимание западных союзников будет сконцентрировано на арабо-израильском конфликте.
Кроме того, его влияние в самой Украине также существенно снизилось, добавил Джонсон. Он допустил, что если бы в стране сейчас провели бы выборы, то президент не смог бы переизбраться на второй срок.
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СМИ: Запад готовит неожиданный удар по Украине
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Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против бригад ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. США заявили о поддержке Израиля.
Президент Украины Владимир Зеленский
"Они бежали". Неожиданный приказ Зеленского ВСУ вызвал шок в США
Вчера, 14:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИзраильУкраинаБлижний ВостокВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ХамасСШАФидель КастроБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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