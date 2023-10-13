https://ria.ru/20231013/zelenskiy-1902685413.html

"Он в панике". В США заметили странную деталь во внешнем виде Зеленского

"Он в панике". В США заметили странную деталь во внешнем виде Зеленского - РИА Новости, 13.10.2023

"Он в панике". В США заметили странную деталь во внешнем виде Зеленского

Изменения в имидже президента Владимира Зеленского могут говорить о его беспокойстве из-за потери интереса западных стран к Украине, заявил бывший сотрудник ЦРУ РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T22:39

2023-10-13T22:39

2023-10-13T23:57

специальная военная операция на украине

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ближний восток

владимир зеленский

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Изменения в имидже президента Владимира Зеленского могут говорить о его беспокойстве из-за потери интереса западных стран к Украине, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Зеленский в панике: он не знает, что делать. Он пытается найти какой-то способ сохранить свою значимость. <…> Он сменил одежду: раньше он одевался как Фидель Кастро или Че Гевара — носил зеленую униформу. А сейчас, как Джонни Кэш, он весь в черном. Он получил сигнал, что его старая схема уже не работает, поэтому он ее изменил", — предположил он.По мнению эксперта, Зеленский опасается, что все внимание западных союзников будет сконцентрировано на арабо-израильском конфликте.Кроме того, его влияние в самой Украине также существенно снизилось, добавил Джонсон. Он допустил, что если бы в стране сейчас провели бы выборы, то президент не смог бы переизбраться на второй срок.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против бригад ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. США заявили о поддержке Израиля.

https://ria.ru/20231013/ukraina-1902666681.html

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в мире, израиль, украина, ближний восток, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), хамас, сша, фидель кастро, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году