"Они бежали". Неожиданный приказ Зеленского ВСУ вызвал шок в США
Экс-разведчик Риттер: Зеленский заставил ВСУ применять проигрышную тактику НАТО
© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский отдал приказ украинским войскам следовать стратегии НАТО в ходе контрнаступления, в результате чего они потерпели полных крах, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Зеленский приказал своей армии, <…> чтобы они не только удвоили свои атаки, но и делали это таким образом, как их этому учили в НАТО. <…> Они снова возвращаются на фронт <…> и их просто убивают", — отметил он.
Военный пояснил, что тактика военного блока заключается в прямых массивных ударах по противнику, чтобы прорвать линию обороны, вместо отдельных вылазок небольшими группами.
По мнению эксперта, Североатлантический альянс установил искусственные временные рамки для украинского наступления из-за нарастающей усталости от конфликта и истощения собственных запасов вооружений.
Риттер заметил, что ВСУ должны были успеть показать результаты до саммита НАТО, который прошел в июле, что привело к тому, что по сути они бежали и были разгромлены на передовой. Офицер добавил, что украинская армия понесла огромные потери, но так и не смогла добиться успехов в рамках наступательной операции.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.