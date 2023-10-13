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"Они бежали". Неожиданный приказ Зеленского ВСУ вызвал шок в США - РИА Новости, 13.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 13.10.2023 (обновлено: 14:53 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/zelenskiy-1902548183.html
"Они бежали". Неожиданный приказ Зеленского ВСУ вызвал шок в США
"Они бежали". Неожиданный приказ Зеленского ВСУ вызвал шок в США - РИА Новости, 13.10.2023
"Они бежали". Неожиданный приказ Зеленского ВСУ вызвал шок в США
Президент Владимир Зеленский отдал приказ украинским войскам следовать стратегии НАТО в ходе контрнаступления, в результате чего они потерпели полных крах,... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:44
2023-10-13T14:53
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
скотт риттер
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский отдал приказ украинским войскам следовать стратегии НАТО в ходе контрнаступления, в результате чего они потерпели полных крах, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Зеленский приказал своей армии, &lt;…&gt; чтобы они не только удвоили свои атаки, но и делали это таким образом, как их этому учили в НАТО. &lt;…&gt; Они снова возвращаются на фронт &lt;…&gt; и их просто убивают", — отметил он.Военный пояснил, что тактика военного блока заключается в прямых массивных ударах по противнику, чтобы прорвать линию обороны, вместо отдельных вылазок небольшими группами.По мнению эксперта, Североатлантический альянс установил искусственные временные рамки для украинского наступления из-за нарастающей усталости от конфликта и истощения собственных запасов вооружений.Риттер заметил, что ВСУ должны были успеть показать результаты до саммита НАТО, который прошел в июле, что привело к тому, что по сути они бежали и были разгромлены на передовой. Офицер добавил, что украинская армия понесла огромные потери, но так и не смогла добиться успехов в рамках наступательной операции.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20231013/ukraina-1902484156.html
https://ria.ru/20231013/zelenskiy-1902459795.html
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в мире, владимир зеленский, скотт риттер, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
"Они бежали". Неожиданный приказ Зеленского ВСУ вызвал шок в США

Экс-разведчик Риттер: Зеленский заставил ВСУ применять проигрышную тактику НАТО

© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский отдал приказ украинским войскам следовать стратегии НАТО в ходе контрнаступления, в результате чего они потерпели полных крах, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Зеленский приказал своей армии, <…> чтобы они не только удвоили свои атаки, но и делали это таким образом, как их этому учили в НАТО. <…> Они снова возвращаются на фронт <…> и их просто убивают", — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
В Германии Зеленского поймали на лжи
Вчера, 11:56
Военный пояснил, что тактика военного блока заключается в прямых массивных ударах по противнику, чтобы прорвать линию обороны, вместо отдельных вылазок небольшими группами.
По мнению эксперта, Североатлантический альянс установил искусственные временные рамки для украинского наступления из-за нарастающей усталости от конфликта и истощения собственных запасов вооружений.
Риттер заметил, что ВСУ должны были успеть показать результаты до саммита НАТО, который прошел в июле, что привело к тому, что по сути они бежали и были разгромлены на передовой. Офицер добавил, что украинская армия понесла огромные потери, но так и не смогла добиться успехов в рамках наступательной операции.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
СМИ: поступок Зеленского в Брюсселе показал истинную ситуацию на Украине
Вчера, 10:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийСкотт РиттерВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныВооруженные силы США
 
 
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