https://ria.ru/20231013/zelenskiy-1902548183.html

"Они бежали". Неожиданный приказ Зеленского ВСУ вызвал шок в США

"Они бежали". Неожиданный приказ Зеленского ВСУ вызвал шок в США - РИА Новости, 13.10.2023

"Они бежали". Неожиданный приказ Зеленского ВСУ вызвал шок в США

Президент Владимир Зеленский отдал приказ украинским войскам следовать стратегии НАТО в ходе контрнаступления, в результате чего они потерпели полных крах,... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T14:44

2023-10-13T14:44

2023-10-13T14:53

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

скотт риттер

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901765976_19:0:991:547_1920x0_80_0_0_f3f6a23aa767099ec6d313f9090b169e.jpg

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский отдал приказ украинским войскам следовать стратегии НАТО в ходе контрнаступления, в результате чего они потерпели полных крах, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Зеленский приказал своей армии, <…> чтобы они не только удвоили свои атаки, но и делали это таким образом, как их этому учили в НАТО. <…> Они снова возвращаются на фронт <…> и их просто убивают", — отметил он.Военный пояснил, что тактика военного блока заключается в прямых массивных ударах по противнику, чтобы прорвать линию обороны, вместо отдельных вылазок небольшими группами.По мнению эксперта, Североатлантический альянс установил искусственные временные рамки для украинского наступления из-за нарастающей усталости от конфликта и истощения собственных запасов вооружений.Риттер заметил, что ВСУ должны были успеть показать результаты до саммита НАТО, который прошел в июле, что привело к тому, что по сути они бежали и были разгромлены на передовой. Офицер добавил, что украинская армия понесла огромные потери, но так и не смогла добиться успехов в рамках наступательной операции.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

https://ria.ru/20231013/ukraina-1902484156.html

https://ria.ru/20231013/zelenskiy-1902459795.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, скотт риттер, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша