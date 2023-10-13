https://ria.ru/20231013/zapadnya-1902636399.html

"Окружили". Зеленского предупредили о западне под Донецком

"Окружили". Зеленского предупредили о западне под Донецком - РИА Новости, 13.10.2023

"Окружили". Зеленского предупредили о западне под Донецком

Украинские военные могли оказаться в западне под Авдеевкой из-за маневра российской армии, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T18:44

2023-10-13T18:44

2023-10-13T18:49

специальная военная операция на украине

авдеевка

украина

киев

владимир зеленский

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Украинские военные могли оказаться в западне под Авдеевкой из-за маневра российской армии, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Русские уже пошли в наступление. Особенно в районе Авдеевки. Они окружили, по-видимому, более двадцати тысяч украинских военных. <…> Они продвигаются довольно быстро, поэтому у Украины нет возможности остановить их", — сказал он.Президента Владимира Зеленского предупреждают, что способность Киева удерживать позиции в этом конфликте будет довольно сильно подорвана в течение нескольких месяцев.При этом Джонсон добавил, что обострение арабо-израильского конфликта неизбежно приведет к снижению внимания Запада к ситуации в бывшей советской республике. В то время как ВСУ уже испытывают нехватку оружия и техники.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинскими войсками в мощный укрепрайон. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в последние дни российские подразделения продвигаются в этом районе с двух направлений и закрепляются на новых позициях к югу и северу от города.

https://ria.ru/20231013/ukraina-1902604062.html

https://ria.ru/20231013/zelenskiy-1902548183.html

авдеевка

украина

киев

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авдеевка, украина, киев, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины