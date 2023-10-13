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"Окружили". Зеленского предупредили о западне под Донецком - РИА Новости, 13.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:44 13.10.2023 (обновлено: 18:49 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/zapadnya-1902636399.html
"Окружили". Зеленского предупредили о западне под Донецком
"Окружили". Зеленского предупредили о западне под Донецком - РИА Новости, 13.10.2023
"Окружили". Зеленского предупредили о западне под Донецком
Украинские военные могли оказаться в западне под Авдеевкой из-за маневра российской армии, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T18:44
2023-10-13T18:49
специальная военная операция на украине
авдеевка
украина
киев
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Украинские военные могли оказаться в западне под Авдеевкой из-за маневра российской армии, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Русские уже пошли в наступление. Особенно в районе Авдеевки. Они окружили, по-видимому, более двадцати тысяч украинских военных. &lt;…&gt; Они продвигаются довольно быстро, поэтому у Украины нет возможности остановить их", — сказал он.Президента Владимира Зеленского предупреждают, что способность Киева удерживать позиции в этом конфликте будет довольно сильно подорвана в течение нескольких месяцев.При этом Джонсон добавил, что обострение арабо-израильского конфликта неизбежно приведет к снижению внимания Запада к ситуации в бывшей советской республике. В то время как ВСУ уже испытывают нехватку оружия и техники.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинскими войсками в мощный укрепрайон. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в последние дни российские подразделения продвигаются в этом районе с двух направлений и закрепляются на новых позициях к югу и северу от города.
https://ria.ru/20231013/ukraina-1902604062.html
https://ria.ru/20231013/zelenskiy-1902548183.html
авдеевка
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авдеевка, украина, киев, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
"Окружили". Зеленского предупредили о западне под Донецком

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: украинские военные попали в западню под Авдеевкой

© AP Photo / Eduardo MunozПрезидент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Eduardo Munoz
Президент Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Украинские военные могли оказаться в западне под Авдеевкой из-за маневра российской армии, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
"Русские уже пошли в наступление. Особенно в районе Авдеевки. Они окружили, по-видимому, более двадцати тысяч украинских военных. <…> Они продвигаются довольно быстро, поэтому у Украины нет возможности остановить их", — сказал он.
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Президента Владимира Зеленского предупреждают, что способность Киева удерживать позиции в этом конфликте будет довольно сильно подорвана в течение нескольких месяцев.
При этом Джонсон добавил, что обострение арабо-израильского конфликта неизбежно приведет к снижению внимания Запада к ситуации в бывшей советской республике. В то время как ВСУ уже испытывают нехватку оружия и техники.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинскими войсками в мощный укрепрайон. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в последние дни российские подразделения продвигаются в этом районе с двух направлений и закрепляются на новых позициях к югу и северу от города.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаУкраинаКиевВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы Украины
 
 
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