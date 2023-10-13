Лукашенко призвал страны СНГ вместе поставить заслон "западным страшилкам"
Лукашенко призвал страны СНГ совместно поставить заслон давлению Запада
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам СНГ следует объединить усилия, чтобы поставить заслон давлению стран Запада, в том числе экономическому.
Ранее на саммите СНГ в Бишкеке Лукашенко заявил, что Запад не оставляет попыток "расшатать в разные стороны" страны СНГ, ослабить и подчинить их своим интересам. Он призвал к единству и сотрудничеству со странами-единомышленниками, подчеркнув, что в современном мире уважают только силу. В этой связи Лукашенко также вспомнил времена СССР, когда его "боялись все".
"Россия прилично встряхнулась и по многим направлениям экономического развития стала на порядок более самодостаточной. А если бы мы вместе Содружеством плечом к плечу поставили заслон этим страшилкам западным, наши общие результаты были бы значительно выше", - заявил Лукашенко в пятницу на саммите СНГ. Его слова приводит пресс-служба.
Глава государства отметил, что Белоруссия в ответ на экономическое давление совместно со своими союзниками, прежде всего Россией, консолидировала силы для устойчивого экономического развития, в результате сохранена макроэкономическая и финансовая стабильность, обеспечен выход на траекторию роста.
Вместе с тем Лукашенко обратил внимание на появление в мире новых вызовов и угроз. "Появляются все новые и новые вызовы. Возьмите Ближний Восток. И они уже не только нас встряхивают. Они уже встряхивают весь мир. Дай бог остановиться, чтобы к третьей мировой войне не подойти", - сказал президент.