https://ria.ru/20231013/zapad-1902521788.html

Лукашенко призвал страны СНГ вместе поставить заслон "западным страшилкам"

Лукашенко призвал страны СНГ вместе поставить заслон "западным страшилкам" - РИА Новости, 13.10.2023

Лукашенко призвал страны СНГ вместе поставить заслон "западным страшилкам"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам СНГ следует объединить усилия, чтобы поставить заслон давлению стран Запада, в том числе... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T13:42

2023-10-13T13:42

2023-10-13T13:42

белоруссия

александр лукашенко

снг

в мире

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МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам СНГ следует объединить усилия, чтобы поставить заслон давлению стран Запада, в том числе экономическому. Ранее на саммите СНГ в Бишкеке Лукашенко заявил, что Запад не оставляет попыток "расшатать в разные стороны" страны СНГ, ослабить и подчинить их своим интересам. Он призвал к единству и сотрудничеству со странами-единомышленниками, подчеркнув, что в современном мире уважают только силу. В этой связи Лукашенко также вспомнил времена СССР, когда его "боялись все". "Россия прилично встряхнулась и по многим направлениям экономического развития стала на порядок более самодостаточной. А если бы мы вместе Содружеством плечом к плечу поставили заслон этим страшилкам западным, наши общие результаты были бы значительно выше", - заявил Лукашенко в пятницу на саммите СНГ. Его слова приводит пресс-служба. Глава государства отметил, что Белоруссия в ответ на экономическое давление совместно со своими союзниками, прежде всего Россией, консолидировала силы для устойчивого экономического развития, в результате сохранена макроэкономическая и финансовая стабильность, обеспечен выход на траекторию роста. Вместе с тем Лукашенко обратил внимание на появление в мире новых вызовов и угроз. "Появляются все новые и новые вызовы. Возьмите Ближний Восток. И они уже не только нас встряхивают. Они уже встряхивают весь мир. Дай бог остановиться, чтобы к третьей мировой войне не подойти", - сказал президент.

https://ria.ru/20231013/sng-1902474770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, александр лукашенко, снг, в мире