https://ria.ru/20231013/zalozhniki-1902655150.html
Армия Израиля заявила о рейдах по поиску заложников в секторе Газа
Армия Израиля заявила о рейдах по поиску заложников в секторе Газа - РИА Новости, 13.10.2023
Армия Израиля заявила о рейдах по поиску заложников в секторе Газа
Армия обороны Израиля заявила, что в пятницу провела рейды при участии пехоты и танков в секторе Газа для выявления противника и возможного обнаружения... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T19:38
2023-10-13T19:38
2023-10-13T19:38
в мире
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хамас
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оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила, что в пятницу провела рейды при участии пехоты и танков в секторе Газа для выявления противника и возможного обнаружения заложников. "За прошедший день Армия обороны Израиля провела рейды на территории сектора Газа в попытке исключить угрозу со стороны террористов и оружия в этом регионе, а также обнаружить заложников", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Отмечается, что армия собрала доказательства, которые могут помочь найти заложников. "В дополнение солдаты Армии обороны Израиля нейтрализовали ячейку террористов и инфраструктуру, расположенную в районе, в том числе ячейку ХАМАС, которая выпускала противотанковые ракеты по территории Израиля", - добавили в армии. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Совбезом ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, россия, владимир путин, хамас, восточный иерусалим, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Владимир Путин, Хамас, Восточный Иерусалим, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила о рейдах по поиску заложников в секторе Газа
Армия Израиля заявила, что провела рейды по поиску заложников в секторе Газа
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Армия обороны Израиля заявила
, что в пятницу провела рейды при участии пехоты и танков в секторе Газа для выявления противника и возможного обнаружения заложников.
"За прошедший день Армия обороны Израиля провела рейды на территории сектора Газа в попытке исключить угрозу со стороны террористов и оружия в этом регионе, а также обнаружить заложников", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем
Отмечается, что армия собрала доказательства, которые могут помочь найти заложников.
"В дополнение солдаты Армии обороны Израиля нейтрализовали ячейку террористов и инфраструктуру, расположенную в районе, в том числе ячейку ХАМАС
, которая выпускала противотанковые ракеты по территории Израиля", - добавили в армии.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
США толкают Израиль к уничтожению
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Совбезом ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.