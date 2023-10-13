https://ria.ru/20231013/yugra-1902660764.html

Югра может войти в тройку лидеров по числу производителей органики

Югра может войти в тройку лидеров по числу производителей органики - РИА Новости, 13.10.2023

Югра может войти в тройку лидеров по числу производителей органики

Пять компаний Ханты-Мансийского автономного округа получили статус производителей органической продукции, регион является претендентом на попадание в список... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T19:57

2023-10-13T19:57

2023-10-13T19:57

ханты-мансийский автономный округ

экономика

россия

ханты-мансийский автономный округ

югра

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Пять компаний Ханты-Мансийского автономного округа получили статус производителей органической продукции, регион является претендентом на попадание в список российских регионов, где будут сформированы первые кластеры производителей органики, сообщает Фонд развития Югры. "В 2022 году в Югре статус "органик" получили пять компаний: "Регион-К", "Ягоды Югры", ОКМНС "Киндаль", ОКМНС "Соболь" и "НПЦ "БАВ СТ". С учетом высоких темпов сертификации автономный округ является одним из претендентов на попадание в список субъектов Российской Федерации, где будут сформированы первые кластеры производителей органической продукции, предусмотренные Стратегией развития производства органической продукции до 2030 года. Сейчас Югра близка к тому, чтобы войти в тройку лидеров по числу производителей органической продукции в России", - говорится в сообщении. Уточняется, что накануне в Югре сертифицирован первый в России сельскохозяйственный рыбоохотопромысловый производственный кооператив, который находится Нефтеюганском лесничестве. По данным Фонда, производитель стал первым, кто в России сертифицировал чагу (вид грибов) на соответствие требованиям органического законодательства. Также компания сертифицировала следующую продукцию: чернику, бруснику, голубику, клюкву, и кедровый орех. Как добавили в Фонде, еще пять товаропроизводителей из Югры претендуют на получение статуса "органик" после прохождения сертификации в Роскачестве.

https://ria.ru/20231007/pereselenie-1901200486.html

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экономика, россия, ханты-мансийский автономный округ, югра