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Югра может войти в тройку лидеров по числу производителей органики - РИА Новости, 13.10.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
19:57 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/yugra-1902660764.html
Югра может войти в тройку лидеров по числу производителей органики
Югра может войти в тройку лидеров по числу производителей органики - РИА Новости, 13.10.2023
Югра может войти в тройку лидеров по числу производителей органики
Пять компаний Ханты-Мансийского автономного округа получили статус производителей органической продукции, регион является претендентом на попадание в список... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T19:57
2023-10-13T19:57
ханты-мансийский автономный округ
экономика
россия
ханты-мансийский автономный округ
югра
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Пять компаний Ханты-Мансийского автономного округа получили статус производителей органической продукции, регион является претендентом на попадание в список российских регионов, где будут сформированы первые кластеры производителей органики, сообщает Фонд развития Югры. "В 2022 году в Югре статус "органик" получили пять компаний: "Регион-К", "Ягоды Югры", ОКМНС "Киндаль", ОКМНС "Соболь" и "НПЦ "БАВ СТ". С учетом высоких темпов сертификации автономный округ является одним из претендентов на попадание в список субъектов Российской Федерации, где будут сформированы первые кластеры производителей органической продукции, предусмотренные Стратегией развития производства органической продукции до 2030 года. Сейчас Югра близка к тому, чтобы войти в тройку лидеров по числу производителей органической продукции в России", - говорится в сообщении. Уточняется, что накануне в Югре сертифицирован первый в России сельскохозяйственный рыбоохотопромысловый производственный кооператив, который находится Нефтеюганском лесничестве. По данным Фонда, производитель стал первым, кто в России сертифицировал чагу (вид грибов) на соответствие требованиям органического законодательства. Также компания сертифицировала следующую продукцию: чернику, бруснику, голубику, клюкву, и кедровый орех. Как добавили в Фонде, еще пять товаропроизводителей из Югры претендуют на получение статуса "органик" после прохождения сертификации в Роскачестве.
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экономика, россия, ханты-мансийский автономный округ, югра
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Экономика, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югра
Югра может войти в тройку лидеров по числу производителей органики

Югра может войти в тройку лидеров по числу производителей органики

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид на город Ханты-Мансийск
Вид на город Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вид на город Ханты-Мансийск. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Пять компаний Ханты-Мансийского автономного округа получили статус производителей органической продукции, регион является претендентом на попадание в список российских регионов, где будут сформированы первые кластеры производителей органики, сообщает Фонд развития Югры.
"В 2022 году в Югре статус "органик" получили пять компаний: "Регион-К", "Ягоды Югры", ОКМНС "Киндаль", ОКМНС "Соболь" и "НПЦ "БАВ СТ". С учетом высоких темпов сертификации автономный округ является одним из претендентов на попадание в список субъектов Российской Федерации, где будут сформированы первые кластеры производителей органической продукции, предусмотренные Стратегией развития производства органической продукции до 2030 года. Сейчас Югра близка к тому, чтобы войти в тройку лидеров по числу производителей органической продукции в России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что накануне в Югре сертифицирован первый в России сельскохозяйственный рыбоохотопромысловый производственный кооператив, который находится Нефтеюганском лесничестве. По данным Фонда, производитель стал первым, кто в России сертифицировал чагу (вид грибов) на соответствие требованиям органического законодательства. Также компания сертифицировала следующую продукцию: чернику, бруснику, голубику, клюкву, и кедровый орех.
Как добавили в Фонде, еще пять товаропроизводителей из Югры претендуют на получение статуса "органик" после прохождения сертификации в Роскачестве.
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