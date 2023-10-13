https://ria.ru/20231013/vyruchka-1902622586.html

Путин поручил Росфинмониторингу контролировать указ о валютной выручке

Путин поручил Росфинмониторингу контролировать указ о валютной выручке - РИА Новости, 13.10.2023

Путин поручил Росфинмониторингу контролировать указ о валютной выручке

Росфинмониторинг будет контролирующим органом по исполнению указа о валютной выручке для контроля за денежными потоками, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T17:50

2023-10-13T17:50

2023-10-13T17:50

экономика

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

владимир путин

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Росфинмониторинг будет контролирующим органом по исполнению указа о валютной выручке для контроля за денежными потоками, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хочу обратить ваше внимание на то, что они (Росфинмониторинг - ред.) назначаются не для того, чтобы что-то там регулировать и чем-то управлять, а только с одной целью - иметь достоверную и полную информацию об этих денежных потоках, вот и все, чтобы государство было в курсе происходящих событий", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. Путин добавил, что подписанный указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте - это результат совместной работы правительства, администрации президента и Центрального банка. "Наши экономоператоры достаточно быстро справились со всеми проблемами, которые для них пытались создать из-за рубежа. А сейчас есть основания полагать, что и курс рубля колеблется, в том числе и потому, что в достаточном объеме не возвращается валютная выручка, для того, чтобы задействовать эту денежную массу на внутреннем рынке", - сообщил президент России. Путин заключил, что эффект от указа будет, так как он является компромиссом между специалистами, которые исходят из того, что позитивный результат ожидается. В среду пресс-служба правительства России сообщила, что Путин ввел своим указом на полгода обязательную продажу выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым контрактам. Уточняется, что на 6 месяцев для ряда компаний вводится обязательная репатриация валютной выручки и ее продажа на российском рынке. Объемы и сроки продажи будут установлены правительством России. Кроме того, вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Также в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга. В их задачи входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования. В указе президента определен конкретный перечень экспортеров, которых коснутся данные меры. Он состоит из 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

https://ria.ru/20231013/putin-1902595510.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), владимир путин