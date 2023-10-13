https://ria.ru/20231013/vsu-1902585253.html

"Идут на захват". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ под Авдеевкой

"Идут на захват". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 13.10.2023

"Идут на захват". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ под Авдеевкой

Из-за российского наступления под Авдеевкой ВСУ несут тяжелейшие потери, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:13

2023-10-13T16:13

2023-10-13T16:43

специальная военная операция на украине

в мире

киев

авдеевка

олег соскин

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Из-за российского наступления под Авдеевкой ВСУ несут тяжелейшие потери, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Российские войска идут на захват Авдеевки, страшные сражения там идут, огромные Украина несет потери", — сказал он.Эксперт добавил, что президент Владимир Зеленский тем временем ездит по разным городам мира, но ему не удается добиться новых поставок для украинской армии. А в дальнейшем, предупреждает Соскин, поддержка со стороны Вашингтона и западных союзников может и вовсе прекратиться из-за обострения арабо-израильского конфликта.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинскими войсками в мощный укрепрайон. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в последние дни российские подразделения продвигаются в этом районе с двух направлений и закрепляются на новых позициях к югу и северу от города.

https://ria.ru/20231012/nastuplenie-1902392980.html

https://ria.ru/20231013/zelenskiy-1902548183.html

киев

авдеевка

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в мире, киев, авдеевка, олег соскин, денис пушилин, вооруженные силы украины