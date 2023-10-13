https://ria.ru/20231013/vsu-1902585253.html
"Идут на захват". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ под Авдеевкой
"Идут на захват". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 13.10.2023
"Идут на захват". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ под Авдеевкой
Из-за российского наступления под Авдеевкой ВСУ несут тяжелейшие потери, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:13
2023-10-13T16:13
2023-10-13T16:43
специальная военная операция на украине
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олег соскин
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Из-за российского наступления под Авдеевкой ВСУ несут тяжелейшие потери, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Российские войска идут на захват Авдеевки, страшные сражения там идут, огромные Украина несет потери", — сказал он.Эксперт добавил, что президент Владимир Зеленский тем временем ездит по разным городам мира, но ему не удается добиться новых поставок для украинской армии. А в дальнейшем, предупреждает Соскин, поддержка со стороны Вашингтона и западных союзников может и вовсе прекратиться из-за обострения арабо-израильского конфликта.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинскими войсками в мощный укрепрайон. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в последние дни российские подразделения продвигаются в этом районе с двух направлений и закрепляются на новых позициях к югу и северу от города.
https://ria.ru/20231012/nastuplenie-1902392980.html
https://ria.ru/20231013/zelenskiy-1902548183.html
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в мире, киев, авдеевка, олег соскин, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Авдеевка, Олег Соскин, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
"Идут на захват". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ под Авдеевкой
Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ несут потери под Авдеевкой из-за наступления РФ