https://ria.ru/20231013/vozmozhnosti-1902328296.html

"Росатом": Россия имеет уникальные возможности для цифрового прорыва

"Росатом": Россия имеет уникальные возможности для цифрового прорыва - РИА Новости, 13.10.2023

"Росатом": Россия имеет уникальные возможности для цифрового прорыва

Решая задачи обеспечения технологического суверенитета, Россия имеет уникальную возможность сделать следующий шаг и перейти к стратегии опережающего развития,... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T13:19

2023-10-13T13:19

2023-10-13T13:19

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

россия

экономика

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Решая задачи обеспечения технологического суверенитета, Россия имеет уникальную возможность сделать следующий шаг и перейти к стратегии опережающего развития, считает директор по цифровизации Госкорпорации "Росатом" Екатерина Солнцева."Росатом" является центром компетенций национальной программы "Цифровая экономика РФ", отвечает за реализацию дорожных карт по новому индустриальному программному обеспечению (совместно с "Ростехом") и квантовым вычислениям.Системные сдвиги и новые вызовыСегодня всем очевидно, что мир вступил в эпоху системных сдвигов, полностью меняющих привычный ландшафт: политический, экономический, технологический и даже этический. Это поставило многие страны, в том числе Россию, перед серьезными вызовами. В области информационных технологий таким вызовом стала необходимость замещения зарубежных решений – отечественными."То, что десятилетиями принято было именовать "свободным мировым ИТ-рынком", оказалось инструментом влияния. В течение десятилетий глобальная ИТ-индустрия отводила России роль в большей степени потребителя, чем создателя и международного поставщика цифровых решений и продуктов. А в прошлом году на дверях западного "ИТ-супермаркета" для нас и вовсе повесили табличку "закрыто", что вынудило Россию переключиться на реализацию защитного сценария, оперативно создавая и внедряя собственные решения. При этом отечественная атомная отрасль исторически опиралась на собственные разработки в сфере программного обеспечения. Благодаря этим заделам нам есть что предложить на внутреннем и на внешнем рынке. Прежде всего, в сфере ПО для промышленности", – указала Солнцева, выступая на конференции "Росатома" IT Core в Нижнем Новгороде.Уход с российского рынка мировых ИТ-гигантов, в том числе ряда ведущих вендоров ПО, положил начало мощнейшей трансформации мирового технологического рынка, считает она."Происходящее у нас видят и во многих других странах. Никто не хочет оказаться в аналогичной ситуации. Эпоха монополизации в сфере ИТ подошла к концу. На смену однополярному цифровому мировому порядку приходит новая модель, которая учитывает суверенные интересы многих стран, а не нескольких "избранных", – уверена директор по цифровизации "Росатома"."Цифра" должна быть суверенной и… гуманнойЦифровые технологии неумолимо проникают во все направления человеческой деятельности: промышленное производство и энергетику, сельское хозяйство, медицину и образование, финансы и развлечения, в оборонную сферу, науку и образование. Традиционные отрасли благодаря "цифре" получают новый долгосрочный импульс к развитию.Не менее важно, что "цифра" стимулирует появление принципиально новых бизнесов, продуктов и целых рынков. Но одновременно возникает вопрос: кто контролирует базовые цифровые технологии? Поэтому на повестке сегодня – обеспечение технологического суверенитета", – говорит Солнцева.При этом, продолжает эксперт, по степени влияния на человечество цифровые технологии уверенно выходят на первое место. Поэтому их прогресс нуждается в постоянном гуманистическом контроле."И здесь очень важен опыт атомной отрасли, которая работает с очень сильными технологиями и хорошо знает, что такое этика атома в цивилизационном масштабе. В свое время человечество смогло выработать четкие правила и инструменты их соблюдения в ядерной сфере. Пришло время столь же внимательно отнестись к этике "цифры", что станет важным шагом к безопасности будущих поколений", – уверена Солнцева.Пространство возможностейРабота по обеспечению технологического суверенитета открывает перед российскими ИТ-разработчиками уникальное пространство возможностей для того, чтобы на новом витке развития цифровых технологий "срезать угол" и выйти в лидеры в приоритетных сегментах. Это позволит "пересобрать" не только российский, но и мировой рынок ИТ, считают в "Росатоме"."Еще недавно казалось, что все основные цифровые продукты и классы информационных систем уже изобретены и "вечно" будут контролироваться зарубежными ИТ-вендорами, некоторым из которых уже более полувека. Но сейчас наша страна при активном участии "Росатома" решает масштабную задачу создания приоритетных классов отечественного ПО – как индустриального, так и общесистемного. Причем, делается это с учетом самых передовых методологий проектирования и разработки", – отмечает Солнцева.По ее словам, у российских ИТ специалистов, прежде всего у творчески мыслящих молодых профессионалов сегодня есть возможность "изобрести заново" целые стеки ПО – даже в тех сегментах, которые, как ранее казалось, навсегда заняты "старыми" компаниями, стартовавшими в 1970-х. Одновременно появляется возможность заново открыть перспективные рыночные ниши, найденные поколением компаний из "нулевых"."Далеко не всё самое интересное делается в Кремниевой долине. С точки зрения рывка в "цифре", объединения науки, производства и бизнеса, творческого переосмысления всего мирового ИТ-наследия и создания условий для цифрового прорыва на государственном уровне именно Россия сегодня – в полном смысле страна возможностей. Именно сегодня наступает время всерьез "седлать" новую технологическую волну, новый виток спирали развития технологий. И это уникальный шанс перейти от "догоняющей" тактики – к стратегии опережения", – утверждает Солнцева.Кроме того, директор по цифровизации "Росатома" отметила, что корпорация сегодня не только реализует целый ряд масштабных проектов в цифровой сфере, но и активно работает над формированием собственного цифрового HR-бренда, привлекательного для молодых специалистов в области ИТ. Причем многие из этих проектов осуществляются на переднем крае "цифры".Технологические драйверы: ИИ и квантыКлючевыми драйверами, которые могут ускорить цифровую трансформацию страны и полностью преобразить цифровой технологический ландшафт, в "Росатоме" называют квантовые вычисления и активное применение искусственного интеллекта в промышленности."Производственная сфера "созрела" для серьезной работы с искусственным интеллектом. Да и сами решения в области ИИ становятся всё более интересными по своим эффектам для индустриальных заказчиков. На стыке промышленности и ИИ в ближайшие десятилетия будет происходить много интересного. И "Росатом" намерен стать одним из ключевых игроков в этой сфере", – говорит эксперт.Что касается квантовых вычислений, то здесь "Росатом" выступает координатором реализации национальной дорожной карты. Так, в июле на Форуме будущих технологий специалисты "Росатома" представили президенту России новый вид вычислительного устройства – отечественный 16-кубитный (кубит - минимальная единица информации в квантовом компьютере) квантовый компьютер на ионах, на котором с помощью облачной платформы был запущен алгоритм расчета простой молекулы."Квантовые технологии – это триггер, который "включит" завтрашний день в мире ИТ. Они открывают принципиально новое измерение, и мы последовательно идем к тому, чтобы с помощью квантовых вычислений решать практические задачи – для отрасли, промышленности и страны в целом", – отметила директор по цифровизации "Росатома".Цифровое видение – 2030Ранее в этом году "Росатом" утвердил обновленную единую цифровую стратегию (ЕЦС) и сформировал "цифровое видение" на период до 2030 года. Долгосрочное видение предполагает превращение корпорации во флагмана российского технологического суверенитета, что одновременно поможет ей стать глобальным технологическим лидером. В приоритете цифровой повестки – 100-процентное выполнение возложенных государством задач. При этом особое внимание уделяется поддержке и развитию российского ИТ-рынка, координации работы крупнейших игроков для достижения общих целей. Накопленная корпорацией глубокая и разносторонняя научная экспертиза позволяет вести разработку специализированного ПО для обеспечения потребностей промышленности.Для ускоренной реализации правительственной "дорожной карты" по развитию нового индустриального ПО "Росатом" уже предложил проект, предусматривающий создание единой вычислительной платформы для расчетов, анализа и симуляции физических процессов в ходе решения инженерных задач (САЕ – Computer-Aided Engineering). Как указала Солнцева, представляя проект на "Иннопроме-2023", интеграция на платформе модулей различных разработчиков позволит в короткие сроки достичь мирового уровня функциональности, в результате чего Россия за два года сможет выйти на лидирующие мировые позиции в области математического моделирования.Цифровое видение "Росатома" до 2030 года предполагает достижение технологического лидерства: корпорация должна войти в топ-10 в мировых рейтингах как минимум по трем технологиям. При этом не менее 80% ИТ-проектов будут реализовываться с применением "сквозных" цифровых технологий (это технологии, радикально меняющие бизнес-процессы и рынки и создающие новые: ИИ, большие данные, квантовые технологии, промышленный интернет, блокчейн и другие).Также цифровое видение корпорации предполагает десятикратный рост цифровой выручки "Росатома" к концу десятилетия. Это станет возможным за счет развития и продвижения собственных цифровых продуктов, сервисов в области инфраструктуры (ЦОДы, вычислительные сети), решений для управления производством, НИОКР и математического моделирования, проектирования, безопасности, "умного" города и других.Как отмечает Солнцева, стремление многих государств к повышению устойчивости национальных экономик и к диверсификации источников заимствуемых технологий открывает новые возможности для развития бизнеса корпорации за рубежом. Поэтому "Росатом" намерен выступить в роли альтернативного источника индустриальных цифровых технологий как минимум для 30 государств, заинтересованных в укреплении цифрового суверенитета и балансировке портфеля импортируемых ИТ-решений.Также до конца текущего десятилетия цифровые технологии должны принести сотрудникам атомной отрасли "свободу от рутины", высвободив их время для творчества и раскрытия личностного потенциала. Все однообразные процессы с низкой или отсутствующей когнитивной составляющей должны быть переданы на исполнение цифровым системам на единой интегрирующей цифровой платформе с учетом отраслевых стандартов безопасности и охраны труда, следует из цифрового видения "Росатома" до 2030 года.

https://ria.ru/20230801/it-kadry-1887500922.html

https://ria.ru/20230928/rosatom-1899111080.html

россия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии, россия, экономика