https://ria.ru/20231013/vino-1902411572.html
Эксперты рассказали об альтернативах вину из Испании и Италии
Эксперты рассказали об альтернативах вину из Испании и Италии - РИА Новости, 13.10.2023
Эксперты рассказали об альтернативах вину из Испании и Италии
Недорогого вина в сегменте до 700 рублей за бутылку объемом 0,75 литра из Италии, Испании и Франции скоро не останется в России, в том числе на фоне повышения... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T02:29
2023-10-13T02:29
2023-10-13T09:00
экономика
испания
италия
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Недорогого вина в сегменте до 700 рублей за бутылку объемом 0,75 литра из Италии, Испании и Франции скоро не останется в России, в том числе на фоне повышения ввозных пошлин, однако замену ему составят бренды из Чили, Аргентины и ЮАР, заявили РИА Новости представители виноторговой компании Fort. В конце июля пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что правительство России до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран — с 12,5 процента до 20 процентов, но не менее 1,5 доллара за литр. Мера начала действовать с 1 августа. "Изменения, произошедшие на рынке в третьем квартале, повлияли на сегмент недорого вина. В нем сейчас продаются вина, завезенные еще до подъема пошлин, и дальше в сегменте "до 500-700 рублей" скоро почти не останется импорта из основных стран — Италии, Испании, Франции. В более дорогих сегментах и спроса меньше, и конкуренция со стороны импорта шире. Здесь все страны, которые лидировали в прошлом году, продолжают лидировать и в этом", — заявил исполнительный директор Fort Александр Липилин. В свою очередь, директор по импорту компании Дарья Сологуб отмечает, что вина из наиболее популярных стран (Италии, Испании и Франции, а также Австралии, США и Новой Зеландии), на продукцию которых с 1 августа были введены пошлины, в недорогом сегменте сменятся на вина из Чили, Аргентины и ЮАР. "Чили всегда входила в пятерку стран, импортируемых в Россию, была № 1 среди стран Нового Света и занимала достаточно большой объем рынка — порядка четырех процентов", — отметила она. В этом году урожай в Чили ожидают нормальным, поэтому глобальных причин для подорожания вина не предвидится, заметила эксперт. Но, по ее словам, объем импорта в Россию из ЮАР и Аргентины был не так высок, как из Чили — порядка двух процентов и одного процента соответственно, однако в ЮАР производят множество недорогих базовых вариантов и интересных в средней ценовой категории. Плюсом также является удобная логистика — доставка продукции занимает всего 35-40 дней, в отличие от Австралии, где срок поставки — от 90 дней. "Интересным фактором может быть рост турецких вин, и он уже начался. Мы сейчас рассматриваем большое количество хороших по соотношению цена/качество турецких вин и видим интерес потребителя", — добавила Сологуб. При этом, говоря об отечественных винах, Липилин отметил, что динамика там различна — растут те производители, которые активно вкладываются в маркетинг и продвижение, организуют интересные акции, а те, кто менее активен, стагнируют.
https://ria.ru/20231012/vino-1902392677.html
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экономика, испания, италия, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Испания, Италия, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Недорогого вина в сегменте до 700 рублей за бутылку объемом 0,75 литра из Италии, Испании и Франции скоро не останется в России, в том числе на фоне повышения ввозных пошлин, однако замену ему составят бренды из Чили, Аргентины и ЮАР, заявили РИА Новости представители виноторговой компании Fort.
В конце июля пресс-служба Минэкономразвития
сообщила, что правительство России до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран — с 12,5 процента до 20 процентов, но не менее 1,5 доллара за литр. Мера начала действовать с 1 августа.
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"Изменения, произошедшие на рынке в третьем квартале, повлияли на сегмент недорого вина. В нем сейчас продаются вина, завезенные еще до подъема пошлин, и дальше в сегменте "до 500-700 рублей" скоро почти не останется импорта из основных стран — Италии, Испании, Франции. В более дорогих сегментах и спроса меньше, и конкуренция со стороны импорта шире. Здесь все страны, которые лидировали в прошлом году, продолжают лидировать и в этом", — заявил исполнительный директор Fort Александр Липилин.
В свою очередь, директор по импорту компании Дарья Сологуб отмечает, что вина из наиболее популярных стран (Италии, Испании и Франции, а также Австралии
, США
и Новой Зеландии
), на продукцию которых с 1 августа были введены пошлины, в недорогом сегменте сменятся на вина из Чили, Аргентины и ЮАР. "Чили всегда входила в пятерку стран, импортируемых в Россию, была № 1 среди стран Нового Света и занимала достаточно большой объем рынка — порядка четырех процентов", — отметила она.
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В этом году урожай в Чили ожидают нормальным, поэтому глобальных причин для подорожания вина не предвидится, заметила эксперт.
Но, по ее словам, объем импорта в Россию из ЮАР и Аргентины был не так высок, как из Чили — порядка двух процентов и одного процента соответственно, однако в ЮАР производят множество недорогих базовых вариантов и интересных в средней ценовой категории. Плюсом также является удобная логистика — доставка продукции занимает всего 35-40 дней, в отличие от Австралии, где срок поставки — от 90 дней.
"Интересным фактором может быть рост турецких вин, и он уже начался. Мы сейчас рассматриваем большое количество хороших по соотношению цена/качество турецких вин и видим интерес потребителя", — добавила Сологуб. При этом, говоря об отечественных винах, Липилин отметил, что динамика там различна — растут те производители, которые активно вкладываются в маркетинг и продвижение, организуют интересные акции, а те, кто менее активен, стагнируют.
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