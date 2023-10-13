https://ria.ru/20231013/vino-1902411572.html

Эксперты рассказали об альтернативах вину из Испании и Италии

Эксперты рассказали об альтернативах вину из Испании и Италии - РИА Новости, 13.10.2023

Эксперты рассказали об альтернативах вину из Испании и Италии

Недорогого вина в сегменте до 700 рублей за бутылку объемом 0,75 литра из Италии, Испании и Франции скоро не останется в России, в том числе на фоне повышения... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T02:29

2023-10-13T02:29

2023-10-13T09:00

экономика

испания

италия

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768266991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0466c9bc17ca6363b84915c628e7e73f.jpg

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Недорогого вина в сегменте до 700 рублей за бутылку объемом 0,75 литра из Италии, Испании и Франции скоро не останется в России, в том числе на фоне повышения ввозных пошлин, однако замену ему составят бренды из Чили, Аргентины и ЮАР, заявили РИА Новости представители виноторговой компании Fort. В конце июля пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что правительство России до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран — с 12,5 процента до 20 процентов, но не менее 1,5 доллара за литр. Мера начала действовать с 1 августа. "Изменения, произошедшие на рынке в третьем квартале, повлияли на сегмент недорого вина. В нем сейчас продаются вина, завезенные еще до подъема пошлин, и дальше в сегменте "до 500-700 рублей" скоро почти не останется импорта из основных стран — Италии, Испании, Франции. В более дорогих сегментах и спроса меньше, и конкуренция со стороны импорта шире. Здесь все страны, которые лидировали в прошлом году, продолжают лидировать и в этом", — заявил исполнительный директор Fort Александр Липилин. В свою очередь, директор по импорту компании Дарья Сологуб отмечает, что вина из наиболее популярных стран (Италии, Испании и Франции, а также Австралии, США и Новой Зеландии), на продукцию которых с 1 августа были введены пошлины, в недорогом сегменте сменятся на вина из Чили, Аргентины и ЮАР. "Чили всегда входила в пятерку стран, импортируемых в Россию, была № 1 среди стран Нового Света и занимала достаточно большой объем рынка — порядка четырех процентов", — отметила она. В этом году урожай в Чили ожидают нормальным, поэтому глобальных причин для подорожания вина не предвидится, заметила эксперт. Но, по ее словам, объем импорта в Россию из ЮАР и Аргентины был не так высок, как из Чили — порядка двух процентов и одного процента соответственно, однако в ЮАР производят множество недорогих базовых вариантов и интересных в средней ценовой категории. Плюсом также является удобная логистика — доставка продукции занимает всего 35-40 дней, в отличие от Австралии, где срок поставки — от 90 дней. "Интересным фактором может быть рост турецких вин, и он уже начался. Мы сейчас рассматриваем большое количество хороших по соотношению цена/качество турецких вин и видим интерес потребителя", — добавила Сологуб. При этом, говоря об отечественных винах, Липилин отметил, что динамика там различна — растут те производители, которые активно вкладываются в маркетинг и продвижение, организуют интересные акции, а те, кто менее активен, стагнируют.

https://ria.ru/20231012/vino-1902392677.html

https://ria.ru/20231011/konkurs-1902037263.html

https://ria.ru/20231010/otdykh-1900906365.html

испания

италия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, испания, италия, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)