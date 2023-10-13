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Новую ветровую станцию планируют строить на юге Самарской области - РИА Новости, 13.10.2023
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13:33 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/vetrostantsiya-1902518326.html
Новую ветровую станцию планируют строить на юге Самарской области
Новую ветровую станцию планируют строить на юге Самарской области - РИА Новости, 13.10.2023
Новую ветровую станцию планируют строить на юге Самарской области
Ветровую станцию мощностью 300 мегаватт планируют построить в южных районах Самарской области в 2027-2029 годах, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T13:33
2023-10-13T13:33
самарская область
дмитрий азаров
россия
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Ветровую станцию мощностью 300 мегаватт планируют построить в южных районах Самарской области в 2027-2029 годах, сообщает пресс-служба правительства региона.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 12 октября провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО "Форвард Энерго" Вячеславом Кожевниковым. Во встрече также приняли участие члены регионального правительства, представители сетевых организаций. Стороны обсудили реализацию проекта строительства ветровой электростанции на территории региона.Строительство ветровой электростанции мощностью 253 мегаватта было начато в Самарской области на территории Красноармейского района, однако было приостановлено в связи с уходом с российского рынка иностранных поставщиков. Как сообщил Кожевников, сейчас проект возвращается в активную фазу, кроме того, есть и новые проекты, которые компания планирует реализовать в этом регионе."Благодарю вас, что вы продолжаете поддерживать проект, который был задуман в определенный период, несмотря на все сложности. Мы со своей стороны готовы содействовать в его реализации", - подчеркнул Азаров, его слова приводит пресс-служба.Руководитель ПАО "Форвард Энерго" проинформировал губернатора об изменениях, произошедших в компании после ухода иностранных акционеров. Часть акций ПАО "Фортум", принадлежащая финскому акционеру, перешла в управление Росимущества.При обсуждении хода работы над проектом ветровой электростанции в Красноармейском районе руководитель компании сообщил, что с уходом иностранного инвестора с территории России предприятие было вынуждено переориентироваться на других партнеров. В частности, для сотрудничества рассматриваются компании из дружественных стран. С рядом из них уже есть предварительные договоренности.Также он сообщил главе региона о ряде новых проектов, которые компания рассматривает для реализации на территории Самарской области. В частности, в 2027-2029 годах предполагается строительство еще одной ветровой станции, более мощной - порядка 300 мегаватт. Для этого проекта пока рассматриваются несколько площадок в южных районах области, с учетом наличия устойчивого ветра."Инвестиции по проекту мы оцениваем в размере 33 миллиарда рублей", - сообщил Кожевников.На встрече предметно обсуждались условия, необходимые для успешного осуществления проекта."Я благодарю вас за обстоятельное предоставление информации. Хочу вас заверить: вы приехали в правильный регион. Вне всякого сомнения, нас интересует реализация проекта на территории Самарской области, постараемся создать наилучшие условия", - сказал Азаров, которого цитирует пресс-служба.
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самарская область, дмитрий азаров, россия
Самарская область, Дмитрий Азаров, Россия

Новую ветровую станцию планируют строить на юге Самарской области

© Фото : Пресс-служба правительства Самарской областиНовую ветровую станцию планируют строить на юге Самарской области
Новую ветровую станцию планируют строить на юге Самарской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Самарской области
Новую ветровую станцию планируют строить на юге Самарской области
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Ветровую станцию мощностью 300 мегаватт планируют построить в южных районах Самарской области в 2027-2029 годах, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 12 октября провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО "Форвард Энерго" Вячеславом Кожевниковым. Во встрече также приняли участие члены регионального правительства, представители сетевых организаций. Стороны обсудили реализацию проекта строительства ветровой электростанции на территории региона.
Строительство ветровой электростанции мощностью 253 мегаватта было начато в Самарской области на территории Красноармейского района, однако было приостановлено в связи с уходом с российского рынка иностранных поставщиков. Как сообщил Кожевников, сейчас проект возвращается в активную фазу, кроме того, есть и новые проекты, которые компания планирует реализовать в этом регионе.
"Благодарю вас, что вы продолжаете поддерживать проект, который был задуман в определенный период, несмотря на все сложности. Мы со своей стороны готовы содействовать в его реализации", - подчеркнул Азаров, его слова приводит пресс-служба.
Руководитель ПАО "Форвард Энерго" проинформировал губернатора об изменениях, произошедших в компании после ухода иностранных акционеров. Часть акций ПАО "Фортум", принадлежащая финскому акционеру, перешла в управление Росимущества.
При обсуждении хода работы над проектом ветровой электростанции в Красноармейском районе руководитель компании сообщил, что с уходом иностранного инвестора с территории России предприятие было вынуждено переориентироваться на других партнеров. В частности, для сотрудничества рассматриваются компании из дружественных стран. С рядом из них уже есть предварительные договоренности.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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Также он сообщил главе региона о ряде новых проектов, которые компания рассматривает для реализации на территории Самарской области. В частности, в 2027-2029 годах предполагается строительство еще одной ветровой станции, более мощной - порядка 300 мегаватт. Для этого проекта пока рассматриваются несколько площадок в южных районах области, с учетом наличия устойчивого ветра.
"Инвестиции по проекту мы оцениваем в размере 33 миллиарда рублей", - сообщил Кожевников.
На встрече предметно обсуждались условия, необходимые для успешного осуществления проекта.
"Я благодарю вас за обстоятельное предоставление информации. Хочу вас заверить: вы приехали в правильный регион. Вне всякого сомнения, нас интересует реализация проекта на территории Самарской области, постараемся создать наилучшие условия", - сказал Азаров, которого цитирует пресс-служба.
 
Самарская областьДмитрий АзаровРоссия
 
 
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