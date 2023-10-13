https://ria.ru/20231013/vetrostantsiya-1902518326.html

Новую ветровую станцию планируют строить на юге Самарской области

Новую ветровую станцию планируют строить на юге Самарской области - РИА Новости, 13.10.2023

Новую ветровую станцию планируют строить на юге Самарской области

Ветровую станцию мощностью 300 мегаватт планируют построить в южных районах Самарской области в 2027-2029 годах, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T13:33

2023-10-13T13:33

2023-10-13T13:33

самарская область

дмитрий азаров

россия

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Ветровую станцию мощностью 300 мегаватт планируют построить в южных районах Самарской области в 2027-2029 годах, сообщает пресс-служба правительства региона.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 12 октября провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО "Форвард Энерго" Вячеславом Кожевниковым. Во встрече также приняли участие члены регионального правительства, представители сетевых организаций. Стороны обсудили реализацию проекта строительства ветровой электростанции на территории региона.Строительство ветровой электростанции мощностью 253 мегаватта было начато в Самарской области на территории Красноармейского района, однако было приостановлено в связи с уходом с российского рынка иностранных поставщиков. Как сообщил Кожевников, сейчас проект возвращается в активную фазу, кроме того, есть и новые проекты, которые компания планирует реализовать в этом регионе."Благодарю вас, что вы продолжаете поддерживать проект, который был задуман в определенный период, несмотря на все сложности. Мы со своей стороны готовы содействовать в его реализации", - подчеркнул Азаров, его слова приводит пресс-служба.Руководитель ПАО "Форвард Энерго" проинформировал губернатора об изменениях, произошедших в компании после ухода иностранных акционеров. Часть акций ПАО "Фортум", принадлежащая финскому акционеру, перешла в управление Росимущества.При обсуждении хода работы над проектом ветровой электростанции в Красноармейском районе руководитель компании сообщил, что с уходом иностранного инвестора с территории России предприятие было вынуждено переориентироваться на других партнеров. В частности, для сотрудничества рассматриваются компании из дружественных стран. С рядом из них уже есть предварительные договоренности.Также он сообщил главе региона о ряде новых проектов, которые компания рассматривает для реализации на территории Самарской области. В частности, в 2027-2029 годах предполагается строительство еще одной ветровой станции, более мощной - порядка 300 мегаватт. Для этого проекта пока рассматриваются несколько площадок в южных районах области, с учетом наличия устойчивого ветра."Инвестиции по проекту мы оцениваем в размере 33 миллиарда рублей", - сообщил Кожевников.На встрече предметно обсуждались условия, необходимые для успешного осуществления проекта."Я благодарю вас за обстоятельное предоставление информации. Хочу вас заверить: вы приехали в правильный регион. Вне всякого сомнения, нас интересует реализация проекта на территории Самарской области, постараемся создать наилучшие условия", - сказал Азаров, которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20231012/khab-1902313363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

самарская область, дмитрий азаров, россия