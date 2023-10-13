https://ria.ru/20231013/valyuta-1902609173.html

Путин надеется на эффект от указа о валютной выручке

Путин надеется на эффект от указа о валютной выручке - РИА Новости, 13.10.2023

Путин надеется на эффект от указа о валютной выручке

Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита СНГ в Киргизии заявил, что подписал указ о валютной выручке, потому что для российского бюджета... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T17:13

2023-10-13T17:13

2023-10-13T18:09

экономика

россия

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

снг

киргизия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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БИШКЕК, 13 окт — РИА Новости. Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита СНГ в Киргизии заявил, что подписал указ о валютной выручке, потому что для российского бюджета нужен курс доллара "чуть-чуть пониже"."Если бы все было нормально, и указа (о валютной выручке. — Прим. ред.) бы не было", — отметил президент.Курс рубля колеблется в том числе потому, что валютная выручка не возвращается в достаточном объеме, продолжил глава государства, и, предположительно, эффект от подписанного им указал будет положительным."Насколько он (указ. — Прим. ред.) будет эффективен, мы посмотрим, и в соответствии с анализом того, что будет происходить на валютном рынке, будем принимать решения", — сказал Путин.Также он подчеркнул, что указ о валютной выручке — результат компромисса между правительством, Центробанком и администрацией президента, которые понимают и возможные угрозы, связанные с движением капитала."Поэтому ничто не вечно под луной. Посмотрим, как будет работать институт этих специальных уполномоченных Росфинмониторинга. Кстати говоря, я хочу обратить ваше внимание, что они назначаются не для того, чтобы регулировать и чем-то управлять, а только с одной целью — иметь достоверную и полную информацию об этих денежных потоках, чтобы государство было в курсе происходящих событий", — заключил Путин.В минувшую среду Владимир Путин подписал указ о возврате обязательной продажи валютной выручки российскими экспортерами на шесть месяцев. В списке будут указаны 43 компании, их определить правительство. Кроме того, отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.

https://ria.ru/20231011/belousov-1902140019.html

https://ria.ru/20231012/kurs-1902202197.html

россия

киргизия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), снг, киргизия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)