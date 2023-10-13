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Путин надеется на эффект от указа о валютной выручке - РИА Новости, 13.10.2023
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17:13 13.10.2023 (обновлено: 18:09 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/valyuta-1902609173.html
Путин надеется на эффект от указа о валютной выручке
Путин надеется на эффект от указа о валютной выручке - РИА Новости, 13.10.2023
Путин надеется на эффект от указа о валютной выручке
Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита СНГ в Киргизии заявил, что подписал указ о валютной выручке, потому что для российского бюджета... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T17:13
2023-10-13T18:09
экономика
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
снг
киргизия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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БИШКЕК, 13 окт — РИА Новости. Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита СНГ в Киргизии заявил, что подписал указ о валютной выручке, потому что для российского бюджета нужен курс доллара "чуть-чуть пониже"."Если бы все было нормально, и указа (о валютной выручке. — Прим. ред.) бы не было", — отметил президент.Курс рубля колеблется в том числе потому, что валютная выручка не возвращается в достаточном объеме, продолжил глава государства, и, предположительно, эффект от подписанного им указал будет положительным."Насколько он (указ. — Прим. ред.) будет эффективен, мы посмотрим, и в соответствии с анализом того, что будет происходить на валютном рынке, будем принимать решения", — сказал Путин.Также он подчеркнул, что указ о валютной выручке — результат компромисса между правительством, Центробанком и администрацией президента, которые понимают и возможные угрозы, связанные с движением капитала."Поэтому ничто не вечно под луной. Посмотрим, как будет работать институт этих специальных уполномоченных Росфинмониторинга. Кстати говоря, я хочу обратить ваше внимание, что они назначаются не для того, чтобы регулировать и чем-то управлять, а только с одной целью — иметь достоверную и полную информацию об этих денежных потоках, чтобы государство было в курсе происходящих событий", — заключил Путин.В минувшую среду Владимир Путин подписал указ о возврате обязательной продажи валютной выручки российскими экспортерами на шесть месяцев. В списке будут указаны 43 компании, их определить правительство. Кроме того, отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.
https://ria.ru/20231011/belousov-1902140019.html
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экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), снг, киргизия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), СНГ, Киргизия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Путин надеется на эффект от указа о валютной выручке

Путин заявил, что для российского бюджета нужен курс доллара немного ниже

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам заседания Совета глав государств-участников СНГ в государственной резиденции "Ала-Арча" в Киргизии
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам заседания Совета глав государств-участников СНГ в государственной резиденции Ала-Арча в Киргизии - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам заседания Совета глав государств-участников СНГ в государственной резиденции "Ала-Арча" в Киргизии
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БИШКЕК, 13 окт — РИА Новости. Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита СНГ в Киргизии заявил, что подписал указ о валютной выручке, потому что для российского бюджета нужен курс доллара "чуть-чуть пониже".
«
"Если бы все было нормально, и указа (о валютной выручке. — Прим. ред.) бы не было", — отметил президент.
Курс рубля колеблется в том числе потому, что валютная выручка не возвращается в достаточном объеме, продолжил глава государства, и, предположительно, эффект от подписанного им указал будет положительным.
"Насколько он (указ. — Прим. ред.) будет эффективен, мы посмотрим, и в соответствии с анализом того, что будет происходить на валютном рынке, будем принимать решения", — сказал Путин.
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Также он подчеркнул, что указ о валютной выручке — результат компромисса между правительством, Центробанком и администрацией президента, которые понимают и возможные угрозы, связанные с движением капитала.
«
"Поэтому ничто не вечно под луной. Посмотрим, как будет работать институт этих специальных уполномоченных Росфинмониторинга. Кстати говоря, я хочу обратить ваше внимание, что они назначаются не для того, чтобы регулировать и чем-то управлять, а только с одной целью — иметь достоверную и полную информацию об этих денежных потоках, чтобы государство было в курсе происходящих событий", — заключил Путин.
В минувшую среду Владимир Путин подписал указ о возврате обязательной продажи валютной выручки российскими экспортерами на шесть месяцев. В списке будут указаны 43 компании, их определить правительство. Кроме того, отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)СНГКиргизияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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