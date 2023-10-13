Путин надеется на эффект от указа о валютной выручке
Путин заявил, что для российского бюджета нужен курс доллара немного ниже
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам заседания Совета глав государств-участников СНГ в государственной резиденции "Ала-Арча" в Киргизии
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам заседания Совета глав государств-участников СНГ в государственной резиденции "Ала-Арча" в Киргизии
БИШКЕК, 13 окт — РИА Новости. Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита СНГ в Киргизии заявил, что подписал указ о валютной выручке, потому что для российского бюджета нужен курс доллара "чуть-чуть пониже".
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"Если бы все было нормально, и указа (о валютной выручке. — Прим. ред.) бы не было", — отметил президент.
Курс рубля колеблется в том числе потому, что валютная выручка не возвращается в достаточном объеме, продолжил глава государства, и, предположительно, эффект от подписанного им указал будет положительным.
"Насколько он (указ. — Прим. ред.) будет эффективен, мы посмотрим, и в соответствии с анализом того, что будет происходить на валютном рынке, будем принимать решения", — сказал Путин.
Также он подчеркнул, что указ о валютной выручке — результат компромисса между правительством, Центробанком и администрацией президента, которые понимают и возможные угрозы, связанные с движением капитала.
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"Поэтому ничто не вечно под луной. Посмотрим, как будет работать институт этих специальных уполномоченных Росфинмониторинга. Кстати говоря, я хочу обратить ваше внимание, что они назначаются не для того, чтобы регулировать и чем-то управлять, а только с одной целью — иметь достоверную и полную информацию об этих денежных потоках, чтобы государство было в курсе происходящих событий", — заключил Путин.
В минувшую среду Владимир Путин подписал указ о возврате обязательной продажи валютной выручки российскими экспортерами на шесть месяцев. В списке будут указаны 43 компании, их определить правительство. Кроме того, отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.