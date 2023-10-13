https://ria.ru/20231013/urozhaynost-1902464149.html

Урожайность сахарной свеклы увеличилась в Липецкой области

Урожайность сахарной свеклы увеличилась в Липецкой области - РИА Новости, 13.10.2023

Урожайность сахарной свеклы увеличилась в Липецкой области

Липецкие аграрии собирают более 500 центнеров сахарной свеклы с одного гектара, что почти на 100 центнеров выше уровня прошлого года, сообщил губернатор региона РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T10:59

2023-10-13T10:59

2023-10-13T10:59

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 13 окт – РИА Новости. Липецкие аграрии собирают более 500 центнеров сахарной свеклы с одного гектара, что почти на 100 центнеров выше уровня прошлого года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, сахарная свекла убрана с 48% площадей, отведенных под эту культуру в 2023 году. Всего аграриям предстоит убрать 109 тысяч гектаров. На сегодняшний день уже получено 2,7 миллиона тонн сахарной свеклы, урожайность составляет 505 центнеров с гектара.Артамонов отметил, что шесть сахарных заводов, расположенных в регионе, переработали почти два миллиона тонн сладких корнеплодов нового урожая. Суммарно ими выработано 260 тысяч тонн сахара. Липецкая область по-прежнему входит в тройку лучших в стране по производству сахара."Для Липецкой области сахарная свекла – стратегическая культура. Наши свекловоды сумели достичь европейского уровня в выращивании и переработке этой культуры, а на полях применяются самые современные научные разработки", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230925/zerno-1898534501.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов