https://ria.ru/20231013/urozhaynost-1902464149.html
Урожайность сахарной свеклы увеличилась в Липецкой области
Урожайность сахарной свеклы увеличилась в Липецкой области - РИА Новости, 13.10.2023
Урожайность сахарной свеклы увеличилась в Липецкой области
Липецкие аграрии собирают более 500 центнеров сахарной свеклы с одного гектара, что почти на 100 центнеров выше уровня прошлого года, сообщил губернатор региона РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T10:59
2023-10-13T10:59
2023-10-13T10:59
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 13 окт – РИА Новости. Липецкие аграрии собирают более 500 центнеров сахарной свеклы с одного гектара, что почти на 100 центнеров выше уровня прошлого года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, сахарная свекла убрана с 48% площадей, отведенных под эту культуру в 2023 году. Всего аграриям предстоит убрать 109 тысяч гектаров. На сегодняшний день уже получено 2,7 миллиона тонн сахарной свеклы, урожайность составляет 505 центнеров с гектара.Артамонов отметил, что шесть сахарных заводов, расположенных в регионе, переработали почти два миллиона тонн сладких корнеплодов нового урожая. Суммарно ими выработано 260 тысяч тонн сахара. Липецкая область по-прежнему входит в тройку лучших в стране по производству сахара."Для Липецкой области сахарная свекла – стратегическая культура. Наши свекловоды сумели достичь европейского уровня в выращивании и переработке этой культуры, а на полях применяются самые современные научные разработки", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230925/zerno-1898534501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 13 окт – РИА Новости. Липецкие аграрии собирают более 500 центнеров сахарной свеклы с одного гектара, что почти на 100 центнеров выше уровня прошлого года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, сахарная свекла убрана с 48% площадей, отведенных под эту культуру в 2023 году. Всего аграриям предстоит убрать 109 тысяч гектаров. На сегодняшний день уже получено 2,7 миллиона тонн сахарной свеклы, урожайность составляет 505 центнеров с гектара.
Артамонов
отметил, что шесть сахарных заводов, расположенных в регионе, переработали почти два миллиона тонн сладких корнеплодов нового урожая. Суммарно ими выработано 260 тысяч тонн сахара. Липецкая область по-прежнему входит в тройку лучших в стране по производству сахара.
"Для Липецкой области сахарная свекла – стратегическая культура. Наши свекловоды сумели достичь европейского уровня в выращивании и переработке этой культуры, а на полях применяются самые современные научные разработки", – сказал Артамонов.
Более трех миллионов тонн зерна и зернобобовых собрали в Липецкой области