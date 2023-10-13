https://ria.ru/20231013/ultimatum-1902672146.html

В ООН осудили ультиматум Израиля об эвакуации северной части Газы

В ООН осудили ультиматум Израиля об эвакуации северной части Газы - РИА Новости, 13.10.2023

В ООН осудили ультиматум Израиля об эвакуации северной части Газы

Ультиматум Израиля об эвакуации северной части Газы в течение 24 часов является преступлением против человечности и нарушением международного гуманитарного... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T20:54

2023-10-13T20:54

2023-10-13T20:54

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ЖЕНЕВА, 13 окт – РИА Новости. Ультиматум Израиля об эвакуации северной части Газы в течение 24 часов является преступлением против человечности и нарушением международного гуманитарного права, заявила спецдокладчик ООН по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц Паула Гавирия Бетанкур. "Насильственное перемещение населения представляет собой преступление против человечности, и коллективное наказание запрещено международным гуманитарным правом", - говорится в заявлении спецдокладчика, которое распространило Управление верховного комиссара ООН по правам человека. Эксперт ООН добавила, что гуманитарные организации в Газе столкнулись с резко возросшими потребностями в условиях нападений на медицинские учреждения и медработников, угроз в адрес гуманитарных работников и жестокой блокады, в результате которой был перекрыт доступ к воде, топливу, медикаментам, электричеству, связи и предметам первой необходимости гуманитарного назначения. "Более двух третей внутренне перемещенных лиц укрываются в школах БАПОР, которые не приспособлены для этой цели, и сами подвергаются бомбардировкам. С 7 октября более 1400 палестинцев были убиты и более 6000 получили ранения, в результате чего больницы были переполнены", - подчеркнула Бетанкур. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Совбезом ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html

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в мире, израиль, россия, владимир путин, хамас, оон, восточный иерусалим, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году